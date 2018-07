San Severo. Conferma nomina componenti Giunta Comunale e nuove deleghe

Di:

San Severo, 19 luglio 2018. Il Sindaco avv. Francesco Miglio, con proprio Decreto Sindacale n. 51 in data 18 luglio 2018, ha provveduto alla conferma della nomina dei Componenti la Giunta Municipale e alla contestuale attribuzione delle nuove deleghe assessorili per ciascuno dei sette componenti la Giunta Comunale.

Di seguito si trasmettono le parti essenziali del Decreto.

I L S I N D A C O

– VISTO il proprio Decreto n. 59 del 22/06/2016 e successivo n. 62 del 22/08/2016, con cui si è provveduto alla nomina della Giunta comunale, tra cui il vice Sindaco, oltre all’attribuzione delle deleghe ai singoli Assessori comunali;

– CONSIDERATA la opportunità, in relazione all’attività svolta dall’attuale Amministrazione, di provvedere alla razionalizzazione e rimodulazione delle deleghe assegnate ai singoli componenti della Giunta comunale, confermando gli attuali componenti;

– DATO ATTO che attualmente la Giunta comunale è composta dal Sindaco e dagli Assessori p. a. Francesco SDERLENGA, anche con l’incarico di vice Sindaco, Avv. Libera Ondina INGLESE, Avv. Simona Filomena VENDITTI, rag. Michele Aldo DEL SORDO, Ing. Luigi MONTORIO, Avv. Celeste IACOVINO ed il Dott. Raffaele FANELLI;

– RITENUTO provvedere in merito, confermando la nomina degli attuali Assessori, oltre ad assegnare deleghe specifiche per i singoli uffici e servizi comunali, anche mediante una redistribuzione delle stesse;

D E C R E T A

Di confermare componente della Giunta comunale, anche con l’incarico di vice Sindaco, il p. a. Francesco SDERLENGA, nato a San Severo il 09/04/1970 e ivi residente, con delega generale per tutte le funzioni del Sindaco, oltre la delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Attività Produttive e Sviluppo Locale; Industria; Agricoltura; Artigianato; Commercio; Attuazione del Programma” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

Di confermare componente della Giunta comunale l’Avv. Libera, Ondina INGLESE, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 16/01/1970 e residente in San Severo, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Bilancio e Programmazione Economica; Finanze e Tributi; Economato; Patrimonio Comunale e Programmazione per le Risorse Finanziarie; Impianti Pubblicitari e Cartellonistica” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

Di confermare componente della Giunta comunale l’Avv. Simona, Filomena VENDITTI, nata a San Severo (FG) il 29/06/1981 e ivi residente, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Politiche Sociali; Welfare e Terzo Settore; Qualità della Vita; Orari e Tempi della Città; Mense; Pari Opportunità; Politiche per l’Istruzione; Politiche della Casa; Politiche Giovanili” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

Di confermare componente della Giunta comunale l’Ing. Luigi MONTORIO, nato a San Severo (FG) il 24/08/1971 e ivi residente, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Opere Pubbliche; Reti e Infrastrutture materiali e immateriali; Verde pubblico; Pianificazione Strategica; Attrazione investimenti; Politiche comunitarie e finanziamenti europei, nazionali e regionali” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

Di confermare componente della Giunta comunale l’Avv. Celeste IACOVINO, nata a San Severo il 20/01/1967 e ivi domiciliata, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Rapporti con l’Università, Ufficio Relazione con il Pubblico; Organizzazione del Personale; Servizio automazione ed Informatizzazione; Servizi Demografici” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

Di confermare componente della Giunta comunale il Rag. Michele Aldo DEL SORDO, nato a San Severo il 19/02/1967 e ivi domiciliato, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Polizia Locale; Sicurezza Urbana; Pianificazione Ambientale; Pianificazione Strategica, Politica Energetica; Innovazione; Sport e Tempo Libero” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

Di confermare componente della Giunta comunale il Dott. Raffaele FANELLI, nato a San Severo il 03/08/1951 e ivi residente, alla Via Volturno, n. 12, con delega specifica delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: “Politiche Sanitarie e della Salute; Turismo e Spettacolo; Legalità; Trasparenza; Randagismo; Rapporti con le Forze dell’Ordine; Toponomastica” e con facoltà di firmare gli atti relativi;

Di stabilire che restano provvisoriamente in capo al Sindaco le deleghe per le materie non espressamente assegnate agli Assessori comunali;

Di revocare, siccome revoca per le parti non compatibili con il presente, i propri Decreti n. 59 del 22/06/2016 e n. 62 del 22/08/2016;

IL SINDACO Avv. Francesco MIGLIO

San Severo, 19 luglio 2018

Il Portavoce

(dott. Michele Princigallo)