“Un bancomat per il territorio”

Di:

Questa mattina, in pochi secondi, si è infranto un piccolo progetto di sviluppo locale.

Qualche anno fa, sollecitati dall’Amministrazione Comunale di Ischitella, la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo ha installato un bancomat nella frazione di Foce Varano a supporto delle attività economiche operanti in quell’area e a servizio dei turisti che decidono di trascorrere le vacanze estive sull’Istmo o che lo attraversano per raggiungere le altre località del nostro territorio. Il bancomat di Foce Varano era l’unico presente lungo la fascia costiera da Lesina a Lido del Sole, installato non per creare un business per la Banca, ma per DARE al territorio.

L’esplosione del bancomat di Foce Varano non è un danno per la Banca, è un danno per il nostro territorio, è un danno per gli operatori economici, è un danno per le comunità, è un danno per tutti coloro che, ogni giorno, faticano per costruire un futuro migliore. Il futuro è la vita dei nostri figli. Il futuro è anche la vita dei figli di tutti coloro che non vogliono bene al nostro territorio.

Noi del Credito Cooperativo, da 100 anni, siamo e continueremo ad essere al fianco di chi ama i propri figli.

Giuseppe Palladino

Presidente della Banca di Credito Cooperativo

di San Giovanni Rotondo