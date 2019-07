Caserme, conventi, ville sul mare: ecco i primi bandi del Demanio per vendita beni pubblici

Di:

Sono online i tre bandi di gara per la vendita di 93 beni dei 420 inseriti nella lista allegata al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisce il perimetro e le modalità di azione del piano straordinario di dismissione degli immobili pubblici, previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

A partire da gennaio l’Agenzia del Demanio ha pubblicato bandi regionali per la dismissione dei beni di minor valore, mentre il portafoglio proposto oggi al mercato con questi bandi nazionali coinvolge immobili importanti e di pregio per un valore complessivo di 145 milioni di euro a base d’asta.

I bandi pubblicati si differenziano per termine di scadenza dell’offerta: un termine più ravvicinato, il prossimo 15 ottobre, relativo a 50 beni, un termine più lungo, fissato invece al 15 novembre, per 37 asset più impegnativi dal punto di vista progettuale, in modo da garantire agli interessati un tempo congruo per effettuare due diligence e definire progetti di sviluppo immobiliare. Il terzo bando, anch’esso con scadenza al 15 novembre, riguarda 6 beni per i quali è possibile presentare sia un’offerta unitaria per più lotti, sia offerte per singoli lotti. Le sedute di asta, con incanto, si svolgeranno con modalità telematica attraverso la Rete Aste Notarili (RAN) del Consiglio Nazionale del Notariato, e sono fissate nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del bando.

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/pianovendite2019/bandounico/

ELENCO DIVISO PER REGIONE DEI 93 BENI INSERITI NEI 3 BANDI NAZIONALI DEL PIANO VENDITE IMMOBILI DELLO STATO DEL 18 LUGLIO 2019

Abruzzo• Terreno Ex Difim – Chieti • Ex Casello Anas – Scoppito (AQ)• Ex Convento S. Monica Ex Caserma De Amicis – Sulmona (AQ)• Complesso Immobiliare Ex Casa mandamentale – San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)

Calabria• Ex Carceri Giudiziarie via Prigione – Corigliano Rossano (CS)• Faro di Capo Trionto loc. Marinetta – Corigliano Rossano (CS)• Terreno edificabile in loc. Pellaro – Reggio Calabria Campania• Ex Caserma Bronzetti – Caserta

Emilia Romagna• Porzione della Caserma Mameli – Bologna • Palazzina Magnani – Bologna• Ex Convento delle Vincenzine – Parma• Fabbricato ad uso Albergo loc. Tabiano Bagni – Salsomaggiore Terme (PR)• Ex Palazzo della Posta – Piacenza• Palazzo Costa Ferrari ex G.U.F. – Piacenza • Palazzo Serafini – Piacenza• Ex Caserma Jacopo dal Verme – Piacenza • Terreno agricolo SP118 – Ravenna

Friuli Venezia Giulia• Ex Tenuta «Burgstaller» – Trieste• Ex Caserma «Emanuele Filiberto» – Trieste• Compendio demaniale di via Giarizzole – Trieste• Area via Carsia – Trieste• Ex cinema «Belvedere» c/o complesso di via Papaveri e via Fiordalisi – Trieste• Immobile commerciale c/o complesso case per profughi giuliano-dalmati – Trieste• Ex Caserma «G. Pasini» – Trieste• Ex Caserma «Friuli», via Mazzini – Pontebba (UD)• Ex Caserma Valico di Ratece Valico Stradale di Passo – Tarvisio (UD)• Ex Caserma La Marmora (compreso ex Poligono di tiro) – Tarvisio (UD)• Ex Caserma di Cave del Predil – Tarvisio (UD)• Magazzini e Casermaggio via Buttrio – Udine

Lazio• Area di sedime di Distributore di Carburanti – Civitavecchia (RM)• Appartamento in via Guattani – Roma

Liguria• Villa via Aurelia – Camogli (GE) Lombardia• Palazzina in via Forte della Rocca – Bergamo • Area Tiro al volo e Ristorante – Seriate (BG)• Ex Carceri Giudiziarie – Como• Complesso Industriale in via Dante – Zelo Buon Persico (LO)• Ex casello idraulico via Monte Grappa – Mantova • Capannone e Area via Guglielmo Silva – Milano• Area Urbana in via Salaino Mappale 380 – Milano• Area Urbana in via Salaino Mappale 392 – Milano• Area Urbana in via Salaino Mappale 409 – Milano• Appartamento con Cantina in corso Monforte – Milano • Appartamento in Milano, viale Teodorico – Milano• Appartamento Loft in Ripa di Porta Ticinese – Milano • Villa di 9 vani e box in via De Gasperi – Pioltello (MI)• La Dogana- Palazzina Alloggi – Pavia• Piazzale Ferroviario – Tirano (SO)• Limite est Aeroporto Malpensa – Cardano al Campo (VA)• Complesso industriale in via Piemonte – Lonate Pozzolo (VA) Marche• Casa Nappi – Loreto (AN) • Palazzo Colucci – Ascoli Piceno • Vecchia Stazione – Fermo Molise• Complesso industriale in contrada Pantano basso – Termoli e Campomarino (CB) Piemonte• Ex Padiglione del Genio Militare via Piacenza, via A. Da Brescia – Alessandria • Fabbricati e Terreni in via Tiglione – Mongardino (AT)• «Caserma Du Werger» Ex immobile militare – Bellino (CN)• Ex Caserma Cavalli – Novara • Ex Caserma Gherzi – Novara • Ex Caserma Passalacqua – Novara• V Deposito in via Visconti – Novara • Palazzo Cattaneo – Novara• Palazzo San Paolo – Novara • Magazzini in via Cimarosa – Torino• Ufficio via Colli – Torino• Capannone e alloggi SP 64, via per Rovasenda – Roasio (VC)

Sicilia• Area in via del Canalicchio – Tremestieri Etneo (CT)• Terreno strada vicinale Santa Croce – Piazza Armerina (EN)• Complesso Immobiliare via Ugo La Malfa – Palermo

Toscana• Locale Ristorante Piazza di San Pancrazio – Firenze• Villa Camerata – Firenze• Unità immobiliare in Palazzo Provveditorato OO.PP. corso Carducci, via Cairoli e piazza Baccarini – Grosseto• Immobile commerciale in via Menini – Viareggio• Capannone via Madonna del Golfo – Massa• Terreni Pineta/Campeggio loc. Bigattiera – Pisa• Ex Sede dell’Ute Vico Alto – Siena• Palazzo Piccolomini – locale commerciale, via del Porrione 11 – Siena• Palazzo Piccolomini – locale commerciale, via Rinaldini 5 – Siena • Palazzo Piccolomini – locale commerciale, via Rinaldini 1 – Siena

Umbria• Ex Casa Cantoniera di Vescia – Foligno (PG)• Immobile ex Proprietà Indire – Perugia• Ex Casa Cantoniera Resina – Perugia • Stabilimento esplosivi «Ex S.P.E.A.» – ex carburo – Narni (TR) • Stabilimento esplosivi «Ex S.P.E.A.» – rimanente area – Narni (TR) • Stabilimento esplosivi «Ex S.P.E.A.» – anello viario – Narni (TR) • Ex Casa Cantoniera di Gabelletta – Terni• Ex Casa Cantoniera di Mengara – Gubbio (PG)

Veneto• Ex Casa del Fascio – Cittadella (PD)• Area ad Uso Campo di Golf – Rosolina (RO)• Ex Magazzini del Sale – Chioggia (VE)• Ex Convento di San Salvador – Venezia• Ex Forte Barbarigo – Venezia• Ridotto Sant’Erasmo Nuovo – Venezia• Villino Rossi – Schio (VI)