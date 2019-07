Defibrillatori a Vieste, città cardioprotetta

Di:

Da oggi Vieste è una città più sicura e cardioprotetta grazie all’installazione di ben 4 defibrillatori posizionati in altrettanti punti strategici dell’abitato. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale – assessorato allo Sport, e rientra nel novero delle attività atte a migliorare la qualità della vita. Ogni anno in Italia muoiono per arresto cardiaco 80mila persone. Decessi in gran parte evitabili se si interviene tempestivamente.“