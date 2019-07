Foggia. Sorpreso con mezzo etto di hashish: arrestato 30enne

Di:

Foggia. I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foggia hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne di Foggia, senza occupazione, sino a questo momento senza alcun precedente. L’uomo, in questa Piazza Goppingen, alla vista della “gazzella” dei Carabinieri, temendo probabilmente un controllo, si è messo a fuggire a piedi. Dopo essere stato inseguito e conseguentemente bloccato, cercando in un primo momento anche di opporsi ai militari, il 30enne è stato trovato in possesso di oltre 20 grammi di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare ha poi permesso di rinvenire un analogo quantitativo della stessa sostanza stupefacente, per un totale di quasi mezzo etto di droga. Tratto in arresto, su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato temporaneamente ristretto presso il proprio domicilio, in attesa della relativa udienza di convalida davanti al Tribunale di Foggia con il “rito per direttissima”.

Massima l’allerta da parte dei militari del Comando Provinciale CC di Foggia anche per quanto riguarda il fenomeno criminale dello spaccio “su piazza” di sostanze stupefacenti, particolarmente attivo nel periodo estivo. Intensificati i controlli soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile.