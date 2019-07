Meleam, atto intimidatorio verso Bacco: “Via dal Foggia”

Di:

Risveglio da incubo per Pasquale Bacco, amministratore delegato della Meleam spa, società con sede a Bitonto che ci occupa di medicina del lavoro e ambiente, di recente interessata all’acquisto del Foggia Calcio.

Stamattina, davanti alla sua villetta a Mariotto, frazione di Bitonto, l’ad ha trovato due teste di animale, quasi certamente ovini, e una scritta in rosso sull’asfalto “Bacco e Masi via dal Foggia”.

Sul posto, gli agenti del commissariato di Bitonto per i rilievi e l’avvio delle indagini. Acquisite anche le immagini dei telecamere di videosorveglianza della villetta, dalle quale sarebbero già emersi elementi utili, anche se non risolutivi, all’identificazione dei responsabili. Al momento, si indaga negli ambienti delle tifoserie calcistiche.

