L’Ufficio Marketing della Meleam, interessata all’acquisto del Foggia Calcio, ha diramato il seguente comunicato stampa dopo quanto avvenuto stamattina davanti a casa del dott. Pasquale Bacco: “La Meleam comunica che stamattina l’amministratore delegato del gruppo dottor. Prof. Pasquale Mario Bacco è stato vittima di un grave atto intimidatorio. Davanti casa sono state rinvenute due teste di animale con una enorme scritta sull’asfalto che riportava ‘BACCO E MASI VIA DAL FOGGIA”.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per le indagini. “Inoltre i malviventi sono stati ripresi dalle telecamere ad infrarossi a

protezione dell’abitazione, anche se non sono perfettamente distinguibili. Preoccupazione desta l’episodio anche e soprattutto per il ruolo che il dottor Bacco riveste come medico legale e consulente di varie procure sul territorio nazionale”. Il dottor Bacco dichiara: “Episodio inqualificabile che mi lascia assolutamente stupefatto. Non è possibile che il calcio sia causa di queste aggressioni psicologiche. I valori devono tornare al centro di qualsiasi progetto sportivo. Nel caso specifico non posso credere che i tifosi del Foggia possano essere responsabili di questa azione. Il mio pensiero va più a qualcuno che intende sabotare la cordata che rappresento. In qualità di rappresentante di Meleam s.p.a. devo chiaramente ammettere che si rende necessaria, con tutti i miei collaboratori, una profonda riflessione.”