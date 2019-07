Presidenza Parco Gargano, critico La Riccia “Sono allibito”

Di:

19 LUGLIO 2019. “Sono allibito di come si è arrivati al nome di Pasquale Pazienza per la Presidenza del Parco del Gargano”. Lo dice in una nota stampa inviata a StatoQuotidiano l’attivista Luigi La Riccia.

“Stando alle parole del segretario della Lega, stanno parlando ormai di un ‘ambientalismo di frenata’ che io, ma anche altri, non abbiamo ben capito in cosa consiste. E probabile che lo spieghi a breve il nuovo Presidente (..). Pasquale Pazienza (di cui non abbiamo niente da dire sul piano personale, ma solo politico) e’ stato Assessore Provinciale insieme al suo amico Leo Di Gioia ex assessore Regionale all’Agricoltura, che ultimamente (…) ha appoggiato la campagna elettorale dell’Eurodeputato della Lega Massimo Casanova. Erano tutti e due Assessori della stessa Giunta provinciale Presieduta da Antonio Pepe (..)”.

Dice tra l’altro La Riccia “Era stato garantito dal Ministro Sergio Costa (che in questo momento dovrà vedersela forse con il rimpasto di Governo, ed è forse anche questo il motivo della repentina accelerata sul nome) che sarebbe stato un naturalista/ ambientalista non legato alla politica. Invece – secondo l’attivista – la nomina è l’esatto opposto delle intenzioni, addirittura con ambientalismo di frenata!”.

“In tutto questo, al di là dei comunicati stampa che fanno i 7 Parlamentari del M5S, la verità è che sono stati tenuti fuori, esclusi da ogni decisione”.

“Ancora una volta – conclude La Riccia – Leo Di Gioia, Pepe, Massimo Canova e l’On. Caroppo hanno perso l’occasione per consegnare al Gargano un nome di alto profilo (…). Ancora una volta Sergio Costa e Michele Emiliano hanno promesso l’impossibile per poi… Con questi chiari di luna, non aspettatevi cambiamenti dal Parco del Gargano”.

“Noi – conclude La Riccia – vigileremo attentamente “sull’ambientalismo di frenata”, che qualcuno ha in mente!”.

(Nota stampa, 19 luglio 2019)