Sanitaservice: lunedì cerimonia di sottoscrizione dei contratti per i neo assunti

Di:

Foggia. 150 neo dipendenti della società “in house providing” dell’Asl Fg, vincitori della Selezione pubblica che andranno ad integrare una realtà aziendale con una forza lavoro di quasi mille dipendenti ed un fatturato di oltre 40 milioni.

Saranno formalmente sottoscritti, lunedì 22 luglio, i contratti per i vincitori delle selezioni pubbliche bandite nei mesi scorsi della “Sanitaservice – Asl Fg”. Si tratta di 27 autisti di ambulanza nel sistema Emergenza/Urgenza (10 dipendenti interni vincitori di concorso da autista e 17 neo assunti); 37 soccorritori e 86 ausiliari-pulitori, tutti assunti tempo pieno e indeterminato.

Alla cerimonia saranno presenti il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Direttore Generale dell’Asl Fg, Vito Piazzolla e l’Amministratore Unico di Sanitaservice Asl Fg, Massimo Russo. Durante i lavori sarà, inoltre, presentato alla stampa il nuovo parco mezzi in dotazione alla Sanitaservice Asl Fg: 20 ambulanze fornite dalla “Marisa S.r.l.”, società aggiudicataria dell’appalto di gara ad ottobre dello scorso anno.

“Ci apprestiamo a sottoscrivere 150 contratti di lavoro a tempo indeterminato, a conclusione di un percorso concorsuale che ha visto partecipare complessivamente quasi 10 mila candidati in tre distinte procedure” – dichiara l’Amministratore Unico di Sanitaservice, Massimo Russo. Un percorso molto articolato, a volte complesso, ma condotto sempre nel rispetto dei principi voluti dal Legislatore, ovvero Trasparenza, Imparzialità e Pari opportunità. L’incontro di lunedì sarà anche l’occasione per proporre qualche riflessione e per fare brevemente il punto sullo stato di salute della Sanitaservice ASL FG. Una realtà aziendale con una forza lavoro di quasi mille dipendenti ed un fatturato di oltre 40 milioni”.

La cerimonia di sottoscrizione dei contratti avrà inizio a partire dalle ore 15:00 nella sede della Sanitaservice Asl Fg che si trova in viale Fortore c/o la Camera di Commercio di Foggia.