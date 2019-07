UniFg, approvato bilancio unico d’esercizio

Di:

Foggia. L’Università di Foggia ha chiuso (approvandolo ufficialmente, nella seduta congiunta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 17 luglio 2019) il bilancio unico per l’esercizio 2018 registrando un risultato economico positivo molto importante, pari a 3,5 milioni di euro: si tratta del traguardo più significativo nella giovane storia dell’Ateneo dauno, che il 5 agosto 2019 compirà i suoi primi 20 anni di autonomia. A questo risultato hanno concorso una molteplicità di fattori, tra cui l’incremento del Fondo di Funzionamento Ordinario erogato da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; l’ottima performance sulle quote premiali del contributo ministeriale; il notevole rafforzamento degli indici e dei parametri di spesa e sostenibilità economico-finanziaria rigorosamente fissati dal M.I.U.R.; e l’incremento delle iscrizioni degli studenti.

«Abbiamo ottenuto questo importante risultato, che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scientifica foggiana – commenta il Prorettore e Delegato alle Politiche di bilancio, prof. Mauro Romano –, continuando a investire, a ristrutturare, a migliorare l’offerta formativa, a rafforzare i percorsi di qualità dei processi aziendali, a elevare il livello dei servizi offerti ai nostri studenti, a ricercare condizioni di benessere organizzativo per chi lavora all’Università di Foggia, a proporci come interlocutore accreditato nella città, nel territorio foggiano e regionale, nel nostro Paese. Al futuro Rettore, il prof. Pierpaolo Limone, l’attuale Rettore, prof. Maurizio Ricci, consegna un’Università sana, solida e competitiva, un’Università che potrà guardare al prossimo sessennio con grande fiducia e che dovrà continuare, con rigore e serietà, nel processo di crescita e di miglioramento fortemente voluto e attuato negli ultimi anni».

«Non sono molte le amministrazioni pubbliche di questa regione che possano vantare un bilancio così solido e spendibile – aggiunge il Direttore generale, dott.ssa Teresa Romei –.Con questa affidabilità patrimoniale e finanziaria, UniFg diventa uno degli enti pubblici più in salute di tutto il territorio regionale. Conseguenza di un’oculata gestione, di un’attenta amministrazione del bene pubblico, ma soprattutto delle politiche strategiche e gestionali messe in campo dagli organi di governo e dal Rettore in questi anni. Dal bilancio 2018, emerge un Ateneo molto solido, con una credibilità economica importante se paragonata allo stato di altre Università italiane. Adesso bisognerà proseguire su questa strada, cercando di non perdere di vista i risultati raggiunti in questi anni, nel rigoroso rispetto dei parametri indicati dal M.I.U.R.».