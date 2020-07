AQP, Zullo “A tempo scaduto Emiliano proroga e continua a fare nomine”

Bari, 19 luglio 2020. “Non entro nel merito della nomina. Emiliano ci ha abituato ai nomi illustri di fama nazionale e internazionale nei posti chiave della Regione, come dire che in Puglia siamo scarsi a scienziati, ma tant’è. “Ma come tempistica qualche considerazione voglio farla. Se non ci fosse stato il Covid oggi sarebbe all’inizio di una nuova legislatura, quasi sicuramente con un altro presidente. E allora perché – a tempo ampiamente scaduto – Emiliano decide non solo di nominare il sostituto di Nicola De Santis nell’Acquedotto pugliese, ma addirittura prorogare per un altro mandato l’intero Consiglio di Amministrazione. Per assicurare ai suoi fedelissimi una poltrona dopo che avrà liberato la sua? “Questa occupazione sistematica del potere ha un solo nome e si chiama mercimonio ed Emiliano è una tecnica che sta impiegando anche quando la logica gli consiglierebbe di evitare di andare oltre, visto che questa legislatura è già oltre. Ma ci? che fa più specie che a queste operazioni si prestino autorevoli quanto prestigiosi esponenti del mondo scientifico, a meno che stile Lopalco è solo l’antipasto di altre aspirazioni”.

Lo dice in una nota il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.