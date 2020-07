Ecatombe di tartarughe, continuano gli spiaggiamenti sul Gargano nord

Gargano, 19 luglio 2020. Non cessano gli spiaggiamenti di tartarughe Caretta caretta sulle coste del Gargano. Nella mattinata di oggi è stata trovata un’altra carcassa di esemplare femmina di grandi dimensioni, 75 cm di lunghezza e 50 cm di larghezza, sul litorale di Isola Varano, nel territorio di Ischitella. È il terzo rinvenimento in pochi giorni in prossimità di Foce Varano.

A esaminare le condizioni del carapace, la dottoressa Giovanna Liguori, dirigente Veterinaria Area C, che secondo il suo parere, la morte dell’animale sarebbe avvenuta già in mare per poi essere trasportato dal mare mosso. Non si esclude, comunque, l’ingerimento di materiale plastico dovuto all’eccessivo inquinamento marino. “Speriamo in una condotta più morigerata da parte dell’uomo, in modo da evitare queste problematiche ambientali che si ripercuotono sulla salute dei nostri mari e dei nostri animali” ha riferito la dottoressa Liguori.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola