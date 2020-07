Incidente mortale in A10 ad uno scambio di carreggiata per lavori

(ANSA) Incidente mortale in A10 all’altezza di Pra’ per un tamponamento tra un camion e una macchina in un tratto dove c’è uno scambio di carreggiata per i lavori. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il conducente della macchina non c’è stato nulla da fare. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Si sono formati due chilometri di coda da entrambe le provenienze. A perdere la vita un genovese di 56 anni.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale l’autoarticolato e la macchina si sarebbero scontrate frontalmente. A perdere la vita il conducente dell’auto, un genovese di 56 anni, mentre il camionista è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso del Villa Scassi di Sampierdarena. Nelle prime fasi dell’incidente, alcuni automobilisti hanno fatto inversione di marcia e sono tornate indietro. Il tratto dove un automobilista ha perso la vita questo pomeriggio “era cantierizzato con corsia in deviazione correttamente installata e segnalata”. Lo scrive in una nota Autostrade.