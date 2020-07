Manfredonia. Quanto stupore può destare la “Vanessa Atalanta”

Manfredonia, 19 luglio 2020. E’ incredibile come questa farfalla ha una vita che desta stupore. L’esemplare adulto può vivere anche un anno. Effettua grandi viaggi migratori dalle regioni settentrionali dell’Africa ed è in grado di effettuare lunghi percorsi migratori di 10-12 mila chilometri verso il Nord Europa, come la Vanessa del Cardo. Il lepidottero non teme la presenza dell’uomo. Notevole è la sua presenza nella nostra penisola perché è una rotta migratoria che il lepidottero predilige. La Vanessa Atalanta, nota anche come Vanessa Vulcano, dopo essersi riprodotta nelle regioni dell’Europa settentrionale scende verso l’area mediterranea e la parte settentrionale dell’africa. Gli individui percorrono eseguendo un volo solitario grandi distanze. Questo grande flusso migratorio della Vanessa Atalanta, nel periodo autunnale è superiore a quello che ha luogo in primavera. Ciò è dovuto alla mortalità degli esemplari nati nella primavera precedente.

Va ricordato che non tutti i soggetti migrano, molti esemplari svernano in cavità di alberi, in strette cavità rocciose e, anche in case di campagna, dove vanno incontro al processo di ibernazione nel quale conservano un rallentamento delle loro funzioni vitali. E’ veramente miracoloso, come queste farfalle, strutturalmente così fragili sono in grado di percorrere in volo grandi distanze. I tanti misteri della natura creata da Dio.