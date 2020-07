Per il riscatto del Sud, ci vuole un pensiero meridiano

Manfredonia, 19 luglio 2020. Anni fa il prof. F. Cassano, docente ordinario di sociologia della conoscenza all’Università di Bari , uno dei più importanti intellettuali in Italia durante gli anni 80-2000, scriveva un testo che sarebbe potuto diventare un manifesto per il riscatto del Sud. Il libro ebbe molta fortuna e fece molto discutere. Il suo titolo, a dire il vero molto suggestivo, era “Il pensiero meridiano”, edito nel 1996 dalla Laterza. Ho invitato un paio di volte negli anni Novanta a Manfredonia il prof Cassano negli incontri che organizzavo al Centro di cultura “S. Chiara”. In questi giorni, per motivi di studio e in vista di un ciclo di conferenze che devo tenere in autunno nel leccese, ho ripreso in mano quel libro e ne sono rimasto di nuovo folgorato. Nelle prime pagine si parla del mare.

Cassano in quel libro ci avvertiva del fatto che più che ripensare il sud fosse necessario che il sud tornasse a pensare, anzi a pensare se stesso e da se stesso, il chè non voleva dire che si dovesse pensare ad un Sud che pensava (solo) “a” se stesso, quanto piuttosto un sud che fosse in grado di ripensarsi. Solo che per fare questo era necessario cominciare a pensarsi in modo diverso dai modelli mutuati fino ad allora dal Nord. Questo era l’assioma centrale del libro di Cassano che aveva coniato questo bel neologismo di “Pensiero meridiano”. Ma che cosa significa?

Il pensiero meridiano è il pensiero che pensa stando nel mezzo. E’ il pensiero che sta a metà degli estremi, che non teme le contraddizioni, ma al contrario riesce ad abitarle. Non sta tanto al centro, che è simbolo del potere, né si colloca al vertice che è simbolo di dispotismo. Piuttosto è un pensiero che sta nello spazio del “tra”, spazio condiviso, dove il “mio” non è mai abbastanza mio senza che, nel suo stesso nascere non sia già contaminato da ciò che è anche “tuo”. Il “tra” è lo spazio del Noi. Luogo comunitario e politico, luogo sociale che nasce però non come esterno al privato, ma al suo interno.

Perché esso sa coniugare ciò che è personale con ciò che è pubblico, in quanto riesce a legare il destino di ciascuno non solo alla realizzazione personale, ma anche alla riuscita di ciò che è pubblico e sociale. Spazio dove il logos non indica tanto la ragione che in modo autarchico tende a dominare, o la parola che esclude ed etichetta usando una grammatica troppo autoreferenziale, ma il dia-logos che apre e include, che accoglie e valorizza ciò che lo contamina. Dove le differenze anziché scontrarsi per sopraffarsi, si incontrano per equilibrarsi. Dove le alleanze non sono fatte in vista di appropriazioni, ma per promuovere e valorizzare tutto ciò che è comune. Dove si abitano i crocevia per non lasciare nessuno indietro o fuori. Dove l’identità non si irrigidisce né si ingigantisce, ma al contrario si lascia attraversare dalle tante forme di alterità per essere da questa arricchita, anche se a volte deve lasciarsi rubare e ferire.

Scriveva Cassano: “Un pensiero del sud, un sud che pensa il sud, vuol dire guadagnare il massimo di autonomia da questa gigantesca mutazione, fissare i criteri di giudizio altri rispetto a quelli che oggi tengono il campo, pensare un’altra classe dirigente, un0altra grammatica della povertà e della ricchezza, pensare la dignità di un’altra forma di vita. Significa non pensare più il sud o i sud come periferia sperduta e anonima dell’impero. Luoghi dove ancora non è successo niente e dove si replica tardi e male ciò che celebra le sue prime altrove” (F: Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Bari 1996, p. 5).

Il sud non è il non-ancora di un altrove compiuto. Non è lo scarto di una eccedenza prodotta altrove e che si auto-moltiplica a colpi di capitalismo sfrenato. Non c’è niente e nessuno da copiare, o chissà quale modello nordico da trapiantare. Il sud il proprio modello ce l’ha già. Si trova nelle vene delle sue sterminate campagne, nei suoi innumerevoli raccolti, nelle sue variegate colture. Nei suoi uliveti plurisecolari e nei suoi innumerevoli e profumati vigneti. Nelle sue strade che sanno di sale e di sole, nei suoi mari dove si può nuotare e non solo pescare, e dove certamente è vietato gettare scorie industriali. Nei suoi tramonti e nelle sue albe, nei suoi paesaggi mozzafiato fatti di scogliere e di spiagge. Ma anche nei volti dei suoi giovani in cerca di futuro, nei suoi dialetti e nella saggezza dei vecchi che hanno ancora storie da raccontare. Nelle multiformi tradizioni, nelle tante sagre e nelle sue radicate feste patronali. Nella sua religiosità popolare e nella sua forza civica e sociale.

Il riscatto del sud comincia da qui. Da un pensiero meridiano che contesta una falsa modernizzazione che ha reso tutto vendibile, tutto mercificabile. Noi del sud sappiamo che ci sono cose che non hanno prezzo: un campo di grano, uno scoglio sul mare, le nostre spiagge, le nostre mulattiere, i nostri orizzonti. Non possiamo confondere la modernizzazione con l’abitudine a “rendere sistematico l’osceno, prostituendo il territorio e l’ambiente, i luoghi pubblici e le istituzioni” (ivi, p. 4).

Scrive ancora Cassano: “Un pensiero meridiano è quel pensiero che si inizia a sentir dentro laddove inizia il mare, quando la riva interrompe gli integrismi della terra [,,,] quando si scopre che il confine non è un luogo dove il mondo finisce, ma quello dove i diversi si toccano e la partita del rapporto con l’altro diventa difficile e vera” (ivi, p. 5-6).

Ecco che cosa è il sud: non “terra della sera” (Abend-land), che il filosofo Heidegger usa per definire l’Europa, specialmente quella del nord, quanto piuttosto terra del Sol levante. Una terra dove tutto comincia e dove nulla finisce. Dove, se qualcosa finisce, subito ricomincia. Dove il sole sorge per andare a tramontare altrove. Non terra di tramonti, ma terra di albe.