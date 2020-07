Scioglimento Consiglio Cerignola, attesa per l’udienza. Metta sbotta dopo frasi Colasuonno

Cerignola, 19 luglio 2020. Attesa per l’Udienza al TAR LAZIO sul ricorso contro lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose che si terrà domani 20 luglio. E intanto Franco Metta tuona: “La Colasuonno usata come una marionetta da coloro che vogliono influenzare il giudizio del TAR Lazio”. Le parole del sindaco sospeso arrivano questa mattina di buon’ora in riferimento all’intervista rilasciata dal vicequestore di Foggia e dirigente del Commissariato di Cerignola, alla testata Il Fatto Quotidiano, il 16 luglio scorso.

Un’intervista che non lascerebbe spazio a dubbi. Secondo quanto scrive Roberta Ruscica, firma del pezzo, “Non si muove foglia a Cerignola senza il consenso delle quattro famiglie mafiose più potenti. Nella Quarta Mafia, la Società foggiana, i cerignolani sono i più pericolosi: dispongono di un esercito e di armi”.

L’intervista al vicequestore prendeva le mosse dal tentato omicidio di Maurizio Riccardi, 47enne cerignolano con precedenti avvenuto lo scorso 6 giugno. L’uomo era stato inseguito da sconosciuti armati di kalashnikov usati contro di lui. Riccardi era riuscito a mettersi in salvo precipitandosi proprio nel Commissariato di PS diretto dalla Colasuonno.

“Ogni giorno, alle 8, arrivo in commissariato, ma quella mattina ero in ferie, altrimenti sarei rimasta coinvolta” racconta a tal proposito la Colasuonno a Il Fatto Quotidiano “Anche la volante si sarebbe trovata in mezzo alla pioggia di proiettili se non avesse avuto un contrattempo». Secondo quanto dice la Colasuonno alla giornalista Ruscica, la collettività a Cerignola sarebbe rimasta inerte di fronte all’accaduto: «Dopo l’agguato in pieno centro, non c’è stata nessuna presa di posizione da parte della cittadinanza. La gente ha paura di manifestare, teme ritorsioni».

E ancora: «Mai vista un’alzata di testa della popolazione, nessuno si ribella, nessuno collabora. Ogni tanto qualche lettera anonima inviata da chi vuole eliminare il suo avversario dal mercato della criminalità organizzata. Mai qualcuno che denunci un’estorsione. Eppure tutti pagano il pizzo”. E sarebbe stata proprio quest’ultima frase: “Eppure tutti pagano il pizzo” a scatenare maggiormente reazioni oppositive. Anche da parte di Metta, appunto. Oltre che di commercianti che si sarebbero indignati ritenendo di non aver mai esercitato una pratica del genere. Nei giorni scorsi aziende ed esercizi commerciali hanno provveduto, infatti, a pubblicare post su Facebook per evidenziare la loro estraneità ai fatti, come Florsud, Gruppo Campana, L’intimo è, Fate Sport, La Volpe e l’uva.

Ma c’è di più.

Secondo quanto dichiarato dalla Colasuonno a Il Fatto Quotidiano, il Commissariato di Cerignola sarebbe continuamente controllato dalle forze criminali. “Noi sappiamo che siamo monitorati dagli uomini della mafia: prima di una perquisizione o di una operazione, l’ultimo briefing lo facciamo a Foggia». Inoltre, nel corso dell’intervista il vicequestore Colasuonno aveva denunciato anche episodi di presunte pressioni operate da Franco Metta: «Una volta l’ex sindaco contestò un’operazione interforze per il contrasto all’abusivismo commerciale. Prese le difese di alcuni pregiudicati. Mi disse di soprassedere, mettendomi a disagio». E stamane è arrivata la tesi di Metta espressa in varie battute nella striscia quotidiana “Buongiorno Cerignola”, autogestita e pubblicata su Facebook. Tesi preannunciata, in realtà, nei giorni scorsi. “Danno strategicamente questa intervista attraverso il loro organo ufficiale Il Fatto Quotidiano e non attraverso La Gazzetta del Mezzogiorno che è una testata che nessuno legge a Roma.”

E poi: “Un commissario di pubblica sicurezza di solito dovrebbe arrestare persone e non dare interviste”. E ancora: “Se non avessero paura di noi, non avrebbero fatto tutte queste male arti. Vuol dire che hanno paura di noi. Hanno paura del nostro buon diritto. Hanno paura di essere sconfessati dal Tar. E noi siamo orgogliosi e rinforzati da questa loro paura”. E continua Metta con la sua analisi: “A Foggia una bomba al giorno. A Trinitapoli e a San Ferdinando si ammazzano come i cani in mezzo alla strada. A San Severo, bombe, omicidi. E la mafia solo a Cerignola? Cerignola ha tanti fenomeni criminali, molti sono anche allarmanti. Ma se c’è una cosa che non ha pratica, è proprio il pagamento del pizzo. E la dottoressa Colasuonno, dopo anni di commissariato a Cerignola, non lo ha ancora capito. Certo, non ha ancora individuato coloro che consentono ai presunti boss di tenere sotto controllo il commissariato. Come faccia un funzionario di polizia a dire una cosa del genere dell’ufficio che dirige, francamente mi riesce incomprensibile”.

Intanto non sono mancate le espressioni di solidarietà pubblicate sulla pagina Facebook della Colasuonno nelle ultime ore.

In sintesi i pareri espressi. Il fatto che si dica che tutti pagano il pizzo non sarebbe per offendere, ma solo per mettere in evidenza la gravità della situazione. Anche se alcuni esercenti dichiarano di non aver mai pagato, tuttavia alcuni di questi esercizi sarebbero riconducibili a pregiudicati. Questo perché il problema da considerare starebbe nel fatto che il pizzo non è da definire più solo come quello tradizionale, ma come una mentalità e come una forma di estorsione. La più praticata attualmente sarebbe quella di imporre l’assunzione di pregiudicati affinché gli stessi possano essere ammessi a beneficiare di misure alternative alla detenzione. E questa, secondo alcuni post pubblicati nella rete, sarebbe ormai pratica piuttosto comune.

Anche Roberta Ruscica ha tenuto a rimarcare la sua solidarietà con la Colasuonno con un post pubblicato sulla pagina Facebook del vicequestore.

“Mi sento responsabile degli attacchi ignobili nei confronti della dirigente del Commissariato di Cerignola” afferma la giornalista “Pertanto vorrei fare alcune precisazioni…: non c’è alcuna macchinazione o regia. Il grimaldello del servizio è la sparatoria in pieno giorno: un fatto molto grave…, così come il silenzio assordante della comunità. Abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro e incisivo per svegliare la coscienza delle persone perbene: perché è in gioco il futuro delle nuove generazioni. Proprio ai cittadini onesti di Cerignola…vorrei dire: le forze dell’Ordine tutelano la vostra libertà e rappresentano l’unico Stato che esiste…Costi quel che costi”.

Daniela Iannuzzi