Addio a Filippo Fedele, voce dell’impegno civile e politico per Foggia

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 19 luglio 2021. E’ morto Filippo Fedele, volto noto della città per il suo impegno, fin da giovanissimo, civile, sociale e sportivo. Criticamente al vetriolo contro le degenerazioni della politica, non aveva mai smesso di partecipare al dibattito di idee su Foggia, spesso sollecitandolo. Sui social la città lo ricorda, tanti gli amici affranti da questa triste notizia.

“Ha contribuito a rendere l’AVIS a Foggia una splendida realtà, ha guidato la squadra della pallavolo femminile a traguardi impensabili, si è impegnato in TV, nel sociale, in politica ma sempre per gli altri e mai per se stesso”. gli scrive Alberto Mangano. Sgomento per una notizia che in molti non si aspettavano.

“Nonostante la tua passione sfrenata per il Napoli e alcuni punti di vista diversi, ci siamo sempre rispettati e voluti bene…”, gli scrive un amico rossonero.

“E’ sempre stata una mente brillante, per certi versi eccezionale nel panorama foggiano.

Non sempre ero d’accordo con lui, ma ha sempre avuto la mia stima.

Peccato abbia lasciato troppo presto l’impegno politico diretto: avrebbe potuto dare ancora molto anche in quel campo, così come ha fatto nell’ambito sociale, che non ha mai abbandonato. Ciao, Filippo”. Il pensiero è di Fedele Cannerozzi, avvocato, già presidente dell’Ente Fiera.

“Quando senti di un compagno di liceo che lascia questa terra ti senti come se un pezzo del tuo passato volasse via …Filippo, il tuo impegno civico è partito dai banchi di scuola e non si è mai arrestato, qualche mese fa ci siamo sentiti l’ultima volta proprio sui temi “politici” della città. Ancora un grazie per le tue considerazioni, i tuoi consigli, il tuo incoraggiamento”. Giovanni Quarato, già consigliere comunale del M5s. “Conserverò gelosamente le nostre foto, i nostri momenti e quel ricordo di te di un uomo splendido, buono , garbato e mai inopportuno. La tua allegria e la tua tenacia mi contagiavano. Amavi la tua Napoli e Foggia , che ti amerà per sempre per quello che hai fatto per lei”. Lo scrive Mari Rutigliano che posta le foto di Filippo con Renzo Arbore.