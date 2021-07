Sempre più persone si chiedono come investire e fare trading con Bitcoin dal momento che negli ultimi anni questa tecnologia si sta affermando con sempre maggiore forza e riguarda non solo le Criptovalute ma ovviamente anche le blockchain e tutte le sue diverse applicazioni, dagli smart contracts agli NFT, tanto per citare alcuni esempi.

Tuttavia, per molte persone questa tecnologia è ancora pressoché sconosciuta e di conseguenza non tutti riescono a sfruttare appieno le potenzialità immense di questo mercato, il quale se sfruttato a dovere è capace di fornire ottimi rendimenti e profitti, come si può facilmente constatare dall’ultimo anno in cui il settore delle Criptovalute ha performato in maniera esponenziale con percentuali elevatissime. E’ necessario in ogni caso prestare molta attenzione poiché, come vedremo di seguito, tale settore presenta anche molti rischi ed è soggetto a grande volatilità, ragione per cui prima di lanciarsi nel fare investimenti risulta assai utile muoversi con consapevolezza e prudenza, studiando, approfondendo, conoscendo quanto più possibile il funzionamento del mercato delle Criptovalute e quanto ruota attorno ad esso.

Per questo motivo, è utile sapere come investire e fare trading con Bitcoin, ma prima di tutto cerchiamo di capire qualcosa di più su questa tecnologia.

Cosa è Bitcoin e cosa sono le criptovalute

Partiamo dalle basi, ovverosia cosa sono le criptovalute. Si tratta di valute digitali che fondate sulla tecnologia della Blockchain, che è una serie di blocchi di codici alfanumerici concatenati tra loro i quali restano impressi in maniera indelebile in questa sorta di registro immutabile, in questa maniera quindi tutti i dati e le informazioni della rete come ad esempio tutte le transazioni che vengono effettuate, restano tracciati e questo garantisce una importante garanzia e sicurezza.

Si tratta a ben vedere si un sistema molto sicuro, poichè basato appunto sulla crittografia dei dati e sulla loro immutabilità giacché sono registrati indelebilmente come blocchi concatenati. Grazie a questa tecnologia molto avanzato, le criptovalute possono essere considerate indipendenti dalle banche e dai governi, questa è la vera rivoluzione che hanno portato poiché impediscono loro di avere un controllo sostanziale sulle transazioni che avvengono attraverso la valuta digitale.

Per definire il valore delle criptovalute bisogna osservare come si muovono la domanda e l’offerta di mercato, per cui quanta più domanda c’è di una certa Criptovaluta tanto più ne cresce il valore, al contrario quanto maggiore è l’offerta tanto più il valore di quella Criptovaluta andrà a scendere.

Tra le Criptovalute non si può non parlare di quella più importante, la prima creata, ovvero il Bitcoin. Nasce come moneta virtuale nel 2009 da una idea di Satoshi Nakamoto, uno pseudonimo di colui che ne fu l’inventore. A differenza dalle valute Fiat, il Bitcoin non ha dietro di sé una Banca centrale che crea e distribuisce nuova moneta, infatti i Bitcoin disponibili in rete sono già stabiliti nel loro quantitativo massimo estraibile dai miners e sono 21 milioni, si consideri che al momento quelli effettivamente estratti e in circolazione sono 18.754.493 milioni.

Perché conviene investire in Bitcoin

Sono in tanti a chiedersi se conviene investire in Bitcoin. Bisogna comprendere la rivoluzione portata da questa tecnologia per poter rispondere a questa domanda; non si tratta infatti solo di un fatto speculativo. In ogni caso si può tentare di rispondere a tale quesito andando a studiare la storia, seppur ancora breve, di questa criptovaluta. Ebbene, per quanto visto sino ad oggi, si può affermare che potrebbe essere decisamente conveniente investire in Bitcoin, in quanto si tratta di un bene che è in continua crescita ed espansione, sempre più conosciuti dal mercato mondiale, dai retail, dagli istituzionali, ecc.

Guardando allo storico, il valore del Bitcoin è passato da 0 (nel 2009) fino ai 40000 dollari attuali, passando per dei crolli anche molto grossi (fino al 30%) e delle risalite sorprendenti (basti pensare che ha toccato i 65 mila dollari lo scorso Aprile 2021).

Considerando come è strutturato e la sua natura deflattiva, è facile constatare come il Bitcoin sia considerato una riserva di valore simile all’oro in quanto diminuendone la quantità in circolazione e la quantità di bitcoin che può essere estratta, tanto più crescerà il suo valore a causa proprio di tale scarsità sul mercato. Inoltre, c’è da ricordare che ogni quattro anni è previsto l’Halving, che è una funzionalità del protocollo Bitcoin che avviene ogni quattro anni e consiste nel dimezzamento del numero di bitcoin che possono essere estratti dai miners. Il prossimo Halving ci sarà nel 2024 e in genere a tale evento corrisponde poi una salita del mercato, quello che viene definito Bullrun.

Si può capire quindi come Bitcoin rappresenti un bene con un grande valore in sè, tuttavia è possibile sfruttare la sua volatilità e le sue oscillazioni continue per fare trading, anche con le cosiddette Altcoin, ossia tutte le criptovalute che non sono Bitcoin e che sono soggette ad altrettanta volatilità.

Come sfruttare le criptovalute per guadagnare

Ora che abbiamo capito il funzionamento del mercato delle criptovalute, possiamo ben comprendere quali siano i modi per guadagnare attraverso di esse e sono essenzialmente due:

1- Acquistare Bitcoin e detenerlo nel lungo termine confidando nella sua crescita nel tempo

2- Fare trading, in particolare di Bitcoin, che rappresenta il Re di questo mercato.

Il trading delle criptovalute funziona allo stesso modo del trading tradizionale, vale a dire che è sufficiente comprare la criptovaluta quando il suo prezzo è basso e rivenderla quando il suo prezzo è più alto.

Come e dove guadagnare facendo trading di Criptovalute

Esistono molte piattaforme che consentono di acquistare e vendere Criptovalute, di soliti passaggi da effettuare sono molto semplici e richiedono pochi minuti sia per la registrazione e l’identificazione, sia per depositare le proprie somme sulla piattaforma. Una volta fatto questo, sarà possibile fare trading di Bitcoin e delle altre criptovalute esistenti. Una delle piattaforme dove è possibile fare trading è Bitcoinrevolution.

Naturalmente, bisogna sempre tenere a mente che si tratta di operazioni che hanno dei rischi quindi si raccomanda sempre di investire solo importi non rilevanti, con consapevolezza e attenzione, perché è anche possibile perdere totalmente o in parte il proprio capitale e inoltre occorre studiare bene le piattaforme dove si opera prestando attenzione ai costi e alle commissioni previste per operare.

