Il broker eToro, opinioni e recensioni

Tra i molteplici brokers che ci sono sul mercato vogliamo presentarvi eToro, una delle piattaforme più rilevanti del settore, sia per quanto riguarda l’offerta che per i vantaggi rivolti ai clienti.

Il trading online è di per sé un sistema che permette di investire in borsa con l’ausilio di un broker di trading, che vi fa da tramite tre voi e i mercati.

Come per ogni investimento è necessario porre grande accortezza e serietà, investire solo in modo consapevole, per imparare le varie tecniche di gestione del rischio ci sono delle apposite sezioni all’interno della piattaforma.

eToro tra l’altro offre ai suoi utenti la possibilità di fare pratica tramite il conto demo gratuito, con 100.000.00€ virtuali che il broker vi accredita sul vostro account.

Tutte le caratteristiche di eToro

Le caratteristiche presenti all’interno del broker eToro, sono molteplici e interessanti, prima di continuare vogliamo porre l’attenzione e farvi presente che il broker eToro è regolamentato e certificato dalla CySEC, per cui sicuro.

Le caratteristiche di eToro:

Conto Demo illimitato nel tempo con 100.000,00€ virtuali;

Zero commissioni e Spread irrelevante;

Possibilità di registrarsi al conto live con 200€ per l’Italia;

Trading sulle Criptovalute, Materie prime, Azioni, Forex;

Social trading, la piattaforma firmata eToro per copiare i Top traders.

Queste sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono il broker eToro da altre piattaforme.

Di seguito una breve descrizione dei mercati presenti sulla piattaforma.

I mercati presenti sul broker eToro

Ogni piattaforma ha una determinata offerta formativa, certamente non tutte sono come eToro, il quale ha una grande gamma di mercati su cui investire.

Tutti i mercati su cui potrete fare trading o Social trading tramite eToro:

Azioni;

Criptovalute;

Materie prime;

Valute;

ETF;

Ogni Asset è differente di per sé ma nel complesso sono tutti interessanti, per iniziare fate pratica tramite il conto demo, sia per testarvi che per capire come affrontare sia il trading, ma anche la componente emotiva.

Prendiamo come esempio il trading azionario, all’interno della piattaforma di eToro troverete una miriade di azioni, da quelle della Tesla, Amazon, Pfizer, Nike e tante altre ancora.

Come si può accedere alla piattaforma di eToro, una volta fatta pratica e presa la giusta confidenza è possibile passare al conto live, di seguito tutti i passaggi.

Come accedere alla piattaforma

Direttamente dal conto demo potrete passare al conto live, previo un deposito di 200€.

Il broker vi richiede di caricare i vostri documenti, come la carte di credito, una bolletta che attesti la veridicità dell’indirizzo ed effettuare un deposito, che equivale al vostro lasciapassare per iniziare ad investire.

Come abbiamo accennato il broker vi da la possibilità di scegliere se investire tramite il Social trading o con il trading classico, per conoscere tutti i dettagli continuate a leggere.

Social trading o trading manuale?

Il Social trading è una piattaforma che vi permette di copiare i Top traders iscritti al programma.

Questo sistema è stato pensato per quegli utenti che non hanno né tempo né voglia di mettersi a studiare.

Da quanto il team di eToro ha sviluppato questa piattaforma sono aumentati di molti gli utenti, questo perché ha preso un range di persone molto più vasto.

Quanto costa fare Social trading?

Per accedere al social trading sarà necessario iscriversi in forma reale depositando 200 euro, dopodiché seguire i passaggi richiesti.

È possibile copiare più traders alla volta senza problemi, in modo da diversificare il vostro portafoglio. Ricordatevi di applicare i filtri di ricerca prima di iniziare ad investire.

eToro per faticare il trading ha sviluppato una serie di filtri, come il campo d’azione, i feed, i ricavo, la nazione e molto altro. Questi filtri vi permettono di migliorare il trading al 100%.

Perché scegliere eToro?

Semplice eToro è la migliore piattaforma che vi sia attualmente sul mercato per giocare in borsa online, sia al livello tecnico che economico. Questo broker vi mette a disposizione i migliori strumenti di trading con cui potrete affinare le vostre competenze.

Certamente il vostro impegno è fondamentale, come per ogni nuovo lavoro o attività che si voglia andare a svolgere.

Inoltre eToro è una piattaforma che vi offre i migliori sistemi di pagamento, depositi e prelievo, tutti protetti dal sistema SSL.

Un altro punto a favore di eToro è eToroX un exchange di criptovalute, dove potrete vendere e scambiare le vostre monete digitali, per accedervi è necessario però essere già iscritti al conto live, oppure farlo contestualmente.

Quali sono gli argomenti nella sezione formazione del broker eToro?

Soffermandosi sulla sezione formazione del broker vi vogliamo porre una breve lista di alcuni degli argomenti presenti.

Notizie e analisi di mercato;

Tutti gli strumenti di analisi tecnica, con le varie spiegazioni;

Cos’è il social trading e come utilizzarlo.

Il nostro consiglio è quello di iniziare in modalità demo. (nota stampa)