Manfredonia, invasione di topi in via Maddalena e Antico Ospedale Orsini.

Manfredonia 19 luglio 2021

Nonostante la prevenzione e strumenti presenti in città, sembra assurdo, ma c’è un’invasione di topi. Secondo alcuni residenti, scorazzano in via Maddalena e via Antico Ospedale Orsini, provengono dai cassonetti ubicati presso il dismesso distributore di carburanti in viale Lungomare Nazario Sauro. Nelle ore con meno traffico di persone, si sono avvistati diversi topi nelle vie che riescono a salire ai piani superiori delle abitazioni per sfamarsi.

Esasperati gli abitanti hanno interpellato l’ASE e domani chiederanno l’intervento del Comune che non può restare estraneo ad un fenomeno le cui conseguenze possono divenire un problema di salute pubblica e di sicurezza sociale.

Purtroppo in molti lasciano balconi e finestre aperte ma possono trovarsi l’intruso in casa.