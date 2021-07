Puglia, militare salva bimbo di tre mesi dal soffocamento

Lecce, 19/07/2021 – (lanuovavenezia) Militare di Cinto (Venezia) in vacanza in Puglia e un ex collega mentre viaggiavano in auto da Brindisi a Gallipoli, hanno salvato giovedì sera un bambino di 3 mesi dal soffocamento, dopo che il piccolo era rimasto ferito un incidente stradale. L’auto sulla quale il bimbo viaggiava, una Fiat Doblò, si è ribaltata su un fianco: la madre alla guida era rimasta gravemente ferita e i due militari sono subito intervenuti per portare soccorso.

Notando la titubanza dei primi soccorritori, in attesa del 118, hanno aperto una portiera, e hanno liberato il neonato dalla morsa delle cinture del seggiolino che lo stavano soffocando. La mamma del piccolo ha rimediato una grave ferita al braccio sinistro. In quell’auto viaggiava una terza persona, una donna, probabilmente parente di entrambi. Tutti e tre sono stati ricoverati all’ospedale Perrino di Brindisi. (lanuonavenezia)