Consiglio Provinciale: approvato il rendiconto di gestione per il 2021

(nota stampa). Il Consiglio Provinciale, si è riunito a Palazzo Dogana, con la partecipazione del Presidente, Nicola Gatta, del Vice Presidente, Giuseppe Mangiacotti e dei Consiglieri Provinciali:: Augello Roberto; Zuccaro Antonio; Maggi Miriam; Pezzano Rocco Massimiliano; De Maio Tonio; Palladino Nunziata; Cilenti Lucrezia; Giurato Luigi; Prencipe Salvatore; Rinaldi Libera Liliana; del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli; dei Dirigenti: Lombardi, Decembrino, Iannotta, Cela; dei Funzionari: Diella, Baldi, Martino e dei Revisori dei conti: Chinno, Lombardi, Alabrese. Approvato, a maggioranza, con\l’astensione del Gruppo Insieme per la Capitanata, il rendiconto di gestione per l’esercizio 2021 e i relativi allegati. Approvato, all”unanimità, il bilancio di previsione, per l’esercizio finanziario 2022, della Scuola di Protezione Civile della Provincia di Foggia. Su quest’ultimo accapo ha relazionato il Consigliere Zuccaro. Riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a), d.lgs 267/2000 e s.m.i. della somma complessiva di euro 534.711,91 per allineamento contabile e della somma complessiva di euro 158.342,97 per titoli esecutivi. Nel suo intervento, sul rendiconto, il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha evidenziato che dal bilancio consuntivo risulta una virtuosa gestione della finanza della Provincia e un intelligente governo degli investimenti, che sono elementi esenziali nell’azione amministrativa svolta. Sono intervenuti i Consiglieri: Di Maio; Giurato; Cilenti.