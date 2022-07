Da Foggia ad Avellino per furti ai bancomat con esplosivi: tre arresti

FOGGIA, 19/07/2022 – (nuovairpinia) I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino col supporto dei militari di Foggia hanno arrestato tre persone ritenute responsabili dell’assalto ai bancomat dell’Alta Irpinia con esplosivi.

Si tratta di due tentativi di furto non andati a segno, ma sufficienti a inquadrare un fenomeno molto più ampio ed esteso. Secondo quanto riferisce la Procura, l’attività di indagine ha consentito di disvelare l’esistenza di un gruppo criminale, proveniente dalla provincia di Foggia ed operante in Alta Irpinia, dedito, nelle ore notturne, all’assalto di sportelli ATM sia di Istituti di Credito che di Uffici Postali, mediante l’utilizzo di esplosivo ad elevato potenziale, con l’inserimento della cosiddetta “marmotta”.

GLI ARRESTI. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari dell’Arma di Foggia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza della custodia in carcere nei confronti di tre persone, originarie della provincia foggiana, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica. Allo stato delle indagini, i tre sono indagati accusati di concorso in “furto aggravato continuato, anche mediante l’utilizzo di esplosivo di sicura micidialità”. In particolare, al gruppo vengono contestati due tentati furti su sportelli bancomat siti nella Piazza centrale di Calitri, commessi durante la notte del 4 luglio 2020, non ultimati grazie al tempestivo arrivo delle Forze di Polizia ma che hanno comunque causato ingenti danni a seguito dell’esplosione. (nuovairpinia)