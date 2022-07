Foggia, Rex aveva un tumore di 9 chili e mezzo: salvato

FOGGIA, 19/07/2022 – (tecnologia-ambiente) Questa cagnolina di nome Rex ha vissuto con addosso una massa tumorale di 9 chili e mezzo, così grande che faceva fatica a vivere davvero.

Grazie alle guardie volontarie zoofile dell’Accademia Kronos di Foggia insieme al veterinario Francesco Paolo Di Michele, ora la cagnolina è sana e salva. Le hanno asportato un liposarcoma di 9,5 chili.I volontari sono intervenuti dopo che un cittadino aveva denunciato le pessime condizioni igienico e sanitarie in cui la cagnolina era tenuta. Quando sono giunti sul posto, hanno notato subito l’enorme protuberanza addominale che aveva. La massa col passare del tempo le impediva di muoversi.

Le guardie zoofile sono riuscite a risalire al suo proprietario che si è giustificato dicendo che in passato aveva fatto visitare Rex da alcuni veterinari ma nessuno era riuscito a risolvere il problema. Dopo vari sopralluoghi, ha capito la gravità della situazione e la responsabilità penale a cui si è esposto con il suo comportamento. Così a quel punto ha richiesto l’intervento di un veterinario spiegando però ai volontari che non sarebbe riuscito a sostenere le spese per l’operazione. Così i volontari di Kronos si sono presi in carico tutta la cura di cui aveva bisogno Rex. È stata trasferita nel rifugio “Siamo Nati Liberi” a Tor di Lama dove ha potuto fare la terapia e la degenza. (tecnologia-ambiente)