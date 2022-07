MANFREDONIA (FOGGIA), 19/07/2022 – “Scriviamo a rettifica di quanto pubblicato il 19/07 dal quotidiano locale (altra testata giornalistica, ndr) in merito alle conseguenze dell’aggressione del collega Manzella.

Non corrisponde al vero che non siano stati avviati provvedimenti disciplinari nei confronti dei due dipendenti che avrebbero aggredito Manzella. Entrambi hanno ricevuto l’avvio del provvedimento disciplinare sia per raccomandata che a mano. Oltre agli aspetti disciplinari, preciso che l’azienda una volta accertata dalle autorità competenti la responsabilità dei fatti agirà senza indugio in giudizio e non potrebbe essere altrimenti ricordando il percorso di legalità intrapreso con i dipendenti.

Dopo gli eventi abbiamo ricevuto attestazioni di solidarietà che ho portato personalmente al sig Manzella garantendo a tutti il mio impegno affinché la gramigna del malaffare e della violenza venga estirpata da Ase. Paradossalmente Proprio i recenti episodi dimostrano che il lavoro sulla legalità sin qua effettuato sta raggiungendo i suoi risultati”.

Nota dell’Ase Manfredonia