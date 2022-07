Manfredonia, Carmine Esposito confermato Commissario straordinario del Governo

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/07/2022 – “IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» e, in particolare, l’art. 16, comma 1, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, possono essere istituiti uno o piu’ commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza,

al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni di Manfredonia (FG), di San Ferdinando (RC) e di Castel Volturno (CE), caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri e stabilisce, altresi’, che ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2021, con il quale il prefetto dott. Carmine Esposito e’ stato nominato, per un anno Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di Manfredonia (FG)

Decreta: 1. Il prefetto dott. Carmine Esposito, e’ confermato, per un anno, nell’incarico di Commissario straordinario del Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado dell’area del Comune di Manfredonia (FG), a decorrere dal 26 maggio 2022. 2. Il prefetto dott. Carmine Esposito, in qualita’ di commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di Manfredonia (FG).

3. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 4. Per lo svolgimento dell’incarico non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Garofoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2022