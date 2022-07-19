Manfredonia, in pagamento i contributi integrativi fitto casa 2020

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/07/2022 – AVVISO
ART. 11 LEGGE 431/98 – CONCESSIONE AI CONDUTTORI DI IMMOBILI DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE.
SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE SONO IN PAGAMENTO I CONTRIBUTI INTEGRATIVI FITTO CASA 2020.
- PER COLORO CHE HANNO RICHIESTO IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO, INDICANDO IL PROPRIO CODICE IBAN, L’ACCREDITO AVVERRA’ DIRETTAMENTE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE O CARTA PREPAGATA INDICATI AL MOMENTO DELLA DOMANDA.
- PER COLORO CHE DOVRANNO RISCUOTERE IL CONTRIBUTO PER CASSA, SI COMUNICA CHE I BENEFICIARI POTRANNO RECARSI PRESSO IL BANCO BPM, IN VIA TRIBUNA N. 65, I GIORNI 21 E 22 LUGLIO 2022 DALLE ORE 8,20 ALLE ORE 13,20 MUNITI DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ E CODICE FISCALE.
Allegati:
L’UFFICIO POLITICHE ABITATIVE
SERVIZI SOCIALI – COMUNE DI MANFREDONIA