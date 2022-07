Minorenne accoltellato nel Foggiano: ipotesi di lite passionale

FOGGIA, 19/07/2022 – (repubblica) Francesco Pio D’Augelli è morto vicino la sua abitazione. Si cerca un ragazzo con cui la vittima avrebbe avuto un primo violento litigio sabato sera.

Ucciso con un fendente all’addome Francesco Pio D’Augelli, 17 anni compiuti il primo gennaio. La tragedia si è consumata in via Lucera, verso le 21:30 di ieri, 18 luglio. Il ragazzo dopo essere stato accoltellato si è accasciato al suolo, a pochi metri dalla sua abitazione. In paese c’è già chi ha fatto il nome del presunto assassino. Secondo voci che circolano a San Severo si tratterebbe di un minorenne, con cui la vittima avrebbe avuto un primo violento litigio sabato sera.

E c’è chi giura che già in quella circostanza il minorenne avrebbe minacciato di morte la vittima. Dietro questo terribile accoltellamento si celerebbe un movente passionale: tutto questo sarebbe accaduto per una ragazzina. Ma siamo ancora nel campo delle ipotesi. La ricostruzione, intanto, e’ al vaglio degli investigatori che da ieri sera stanno ascoltando parenti e amici del 17enne e analizzando i filmati delle telecamere a circuito chiuso della zona. (repubblica)