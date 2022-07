Ze Pèppe in spiaggia nei Lidi di Siponto con “Carnival Beach Party”

Il “Carnival Beach Party” è una delle novità più attese della 68^ edizione della kermesse organizzata dall’Amministrazione comunale. Appuntamento nelle prossime tre domeniche dalle ore 17 per far vivere, anche ai turisti, tutta l’essenza ed il sano divertimento del Carnevale di Manfredonia presso i Lidi di Siponto, abbigliati per l’occasione, presso i quali ci saranno anche incursioni dei gruppi mascherati tra musica e colori.