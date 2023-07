“Borgo Mezzanone terreno di incontro tra Quarta Mafia e Mafia Nigeriana”

Fino a quando i ragazzi che pedalano pericolosamente ai bordi delle nostre strade o che crepano sotto i 40° nei nostri campi, resteranno invisibili?

Fino a che punto riusciremo a fare i conti con la nostra coscienza e ad assolverci? Come se quel Ghetto, non ci riguardasse ed invece ce l’abbiamo in casa”. Lo riporta Partito Democratico di Manfredonia.