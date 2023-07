Caldo sul Gargano: in tilt alcune linee elettriche

Gargano – Da alcuni giorni, la città di Apricena è stata colpita da continue interruzioni di energia elettrica, lasciando molti cittadini in balia del buio. Il disagio, avvertito in diversi punti della città, è stato attribuito non a guasti imputabili all’impiantistica del sottosuolo, ma piuttosto all’effetto del caldo torrido che sta caratterizzando gli ultimi giorni.

Le alte temperature estive possono provocare un surriscaldamento dei componenti elettrici, portando all’abbassamento o addirittura all’interruzione dell’approvvigionamento energetico. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, costretti a fare i conti con l’impossibilità di svolgere attività quotidiane come il raffreddamento degli ambienti, la conservazione dei cibi e l’utilizzo degli elettrodomestici.

L’Amministrazione Comunale di Apricena ha prontamente preso posizione riguardo alla delicata situazione, segnalando il problema agli enti preposti, in particolare all’azienda responsabile della distribuzione dell’energia elettrica sul territorio, ENEL. L’obiettivo è quello di porre immediatamente rimedio e ristabilire il regolare funzionamento degli impianti.

“Stiamo monitorando costantemente la situazione e collaborando con ENEL per individuare le cause e trovare soluzioni adeguate” ha dichiarato il Sindaco di Apricena tramite la sua pagina Facebook “Il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini sono la nostra massima priorità, e faremo tutto il possibile per garantire un servizio energetico stabile e affidabile”.

L’Amministrazione Comunale invita pertanto tutti i cittadini a segnalare eventuali interruzioni non preventivamente annunciate, contattando direttamente il numero verde di ENEL 803500.

Anche la Foresta Umbra, è stata colpita dall’interruzione di corrente nelle scorse ore, con alcuni rifugi rimasti al buio.

Si sta lavorando per risolvere la situazione nella Foresta e ripristinare l’elettricità nei rifugi colpiti.

Articolo a cura di Vittorio Agricola.