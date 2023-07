“Come gli uccellini stiamo aspettando…”, il “legame carismatico” di Miucci “con i suoi adepti” dagli atti del Gip

Foggia – “Noi ti aspettiamo a te, capito, zitti zitti (…) tu pensa ad uscire che noi qua stiamo bene… ci scocciamo ad aspettare lo vedi (..) come gli uccellini stiamo aspettando… noi stiamo nel nido”.

“Il legame carismatico” che “Miucci Enzo riesce a creare con i suoi adepti” si estrinsecherebbe “in un contorto sviluppo affettivo in cui il rispetto, la paura, l’ammirazione e la devozione si mescolano fino a diventare indistinguibili”.

E’ quanto emerge dall’ordinanza del 12 luglio 2023 a firma del Gip del Tribunale di Foggia, dr. Alfredo Ferraro, relativa alla richiesta di applicazione di misure cautelari a carico di Enzo Miucci, detto ‘Renzino’, ‘Renzo’, o ‘u’ criatur’, nato il 16.10.1983, Matteo Pettinicchio, nato il 21.09.1985, Claudio Iannoli, detto ‘cellino’, ‘u zannur’, ‘zann’, nato il 03.02.1976, e nei confronti di Davide Carpano, detto ‘Davidone’ o ‘il ciotto’, nato il 15.05.1991, e Mario Carpano, nato il 16.02.2001.

L’indagine

Come risaputo, i 5 indagati sono stati arrestati lo scorso 14 luglio 2023, a seguito dell’esecuzione della citata ordinanza da parte dei Carabinieri del R.O.S. e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia, su richiesta della D.D.A. di Bari, che ha diretto e coordinato le indagini dei militari dell’Arma.

Le accuse

Come emerso dalle indagini, si tratta di provvedimenti restrittivi emessi in fase cautelare nei confronti dei 5 arrestati, ritenuti, allo stato, “sotto un profilo gravemente indiziario, quali presunti responsabili – a vario titolo – dei gravi reati di concorso di persone in spaccio di sostanze stupefacenti nonché di possesso ed utilizzo illegale di apparati telefonici all’interno di Istituti di detenzione, il tutto aggravato dall’agevolazione all’organizzazione mafiosa convenzionalmente denominata ‘LI BERGOLIS-MIUCCI’, attivamente operante in area garganica”.

“Il controllo del territorio nel settore del narcotraffico a Vieste”

A seguito dei successivi approfondimenti derivanti dalla stessa operazione di p.g. dalla quale derivò il sequestro di circa un etto di cocaina, “le investigazioni hanno consentito di ricondurre la condotta criminale, apparentemente estemporanea, a un contesto più ampio legato al controllo del territorio nel settore del narcotraffico a Vieste” da “soggetti riconducibili al citato clan ‘Li Bergolis – Miucci'”.

Le gerarchie

In particolare, secondo l’accusa, Enzo Miucci, ritenuto “soggetto di spicco della criminalità organizzata”, coadiuvato da Claudio lannoli e Matteo Pettinicchio, rispettivamente referente su Vieste e “braccio destro” di Miucci, “si serviva dei fratelli Davide Carpano e Mario Carpano per organizzare il narcotraffico nel viestano”.

Come ricostruito negli atti, “all’epoca di commissione dei fatti Miucci e lannoli erano detenuti nel carcere di Terni condividendo la stessa cella”, mentre “Pettinicchio era detenuto nel carcere di Lanciano, e Carpano Davide era detenuto agli arresti domiciliari”.

I principali elementi indiziari

I principali elementi indiziari sono costituiti dalle intercettazioni telefoniche che, secondo l’accusa, “dimostrano non solo l’utilizzo di apparecchi telefonici all’interno delle carceri per comunicare con l’esterno, ma anche la programmazione dell’attività di spaccio di cocaina per il quale gli indagati si avvalevano della collaborazione di un altro soggetto, legato ai Carpano“.

Le intercettazioni in atti, inoltre, “risultano corroborate anche da altri elementi indiziari, quali le risultanze della perquisizione e sequestro a carico dell’uomo legato ai Carpano, la relazione tecnica sullo stupefacente sequestrato, e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le risultanze di precedenti procedimenti“, soprattutto per “valutare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 4l6bis1 c.p. declinata nei termini di agevolazione mafiosa”.

“La conversazione del 9.02.2021”, coinvolgente i citati lannoli, Miucci e Carpano Davide, “mette in luce diverse circostanze”.

Secondo l’accusa, in primis, risultano chiaramente tracciate le gerarchie: “Miucci, sovraordinato rimetto a lannoli, si fa ‘annunciare’ da quest’ultimo che, per suo conto, contattava Carpano. Una volta che viene passato il telefono a Miucci questi prima chiedeva all’interlocutore l’andamento dell’attività di spaccio, per poi accertarsi che lo stesso avesse avuto contatti con Pettinicchio”.

Secondo l’accusa, “il dialogo veniva condotto con linguaggio criptico/evasivo, in quanto gli interlocutori non menzionavano mai in modo esplicito il reale oggetto della conversazione ma, entrambi, capivano immediatamente il significato di ogni frase”.

In altri termini, “le domande del Miucci che potrebbero sembrare vaghe e generiche, venivano chiaramente intese dall’interlocutore in relazione all’attività di spaccio di droga che stava conducendo, tant’è che questi rispondeva senza tentennamenti e con linguaggio altrettanto evasivo”. “Emerge, dunque, la chiara finalità di eludere le indagini”.

“Il giorno successivo Pettinicchio e Miucci, entrambi detenuti in due carceri diversi, si sentivano al telefono per aggiornarsi con riferimento al Carpano”.

Secondo l’accusa, “La consapevolezza delle condotte in atto emerge anche dal suggerimento offerto da Pettinicchio, il quale riferiva di preferire le videochiamate così da poter comunicate a gesti utilizzando meno parole possibili”.

“Gli indagati, infatti, mentre comunicavano tra loro per organizzare lo spaccio di stupefacenti durante la detenzione in carcere, si confrontavano sui sequestri dei cellulari che servivano effettuati all’interno delle case circondariali“.

Tutti e tre i delitti contestati “risultano aggravati dalla circostanza di cui all’art. 416bis1 c.p., declinata esclusivamente in termini di agevolazione mafiosa”.

Importanti, per le indagini, “le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia”, sia i precedenti procedimenti interessanti alcuni dei 5 indagati, alcuni dei quali conclusi con sentenza.

Collaboratori di Giustizia

Verderosa Carlo ha riferito in merito all’operatività del clan Li Bergolis “con particolare riferimento alle attività di spaccio di cocaina, indicando espressamente tra gli appartenenti Miucci e Pettinicchio”; Della Malva Danilo Pietro, conformemente a quanto detto dal Verderosa, “riferiva in merito all’operatività del clan Li Bergolis con particolare riferimento alle attività di spaccio di droga, indicando espressamente tra gli appartenenti Miucci e i cugini lannoli, tra cui Claudio”; infine, “Quitadamo Andrea precisava il ruolo di vertice ricoperto dal Miucci nell’ambito del clan Li Bergolis, confermando la dedizione all’attività di spaccio di stupefacenti”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it

FOCUS, STAMANI GLI INTERROGATORI DI GARANZIA, MIUCCI E IANNOLI SI AVVALGONO DELLA FACOLTA’ DI NON RISPONDERE