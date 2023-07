TRINITAPOLI (BAT) – Gara di solidarietà per la piccola Wendy, la cagnolina investita una settimana fà e che, da qualche giorno, sosta in clinica, in attesa di essere curata. La piccola infortunata presenta un trauma da investimento.

Frattura spiroide scomposta del femore, diverse fratture del bacino con diastasi sacroiliaca.

A livello neuro alla prima visita aveva deficit propriocettivo e strabismo e un preventivo di 1300 euro da pagare. “Purtroppo, ci dice un volontario della Aidaa Francesco D’Addato – le istituzioni e i vigili urbani, che dovevano dare disposizione sul da farsi, ci hanno dato il ben servito. Dopo una settima di attesa e sofferenza per la piccolina, per motivi ancora poco chiari, in questi giorni, la clinica ha avuto la conferma che il Comune di Trinitapoli non si farà carico delle spese veterinarie per salvare piccola Wendy”.

Le diverse associazioni, tra queste la LEIDAA di Margherita di Savoia, stanno organizzando tramite i social una raccolta fondi con una lotteria per poter pagare la somma stratosferica delle cure a Wendy. “Si tratta di una lotteria ricca di bellissimi premi -continua il volontario d’Addato – , il costo del biglietto è di un euro, l’estrazione avverrà in diretta data da destinare per pochissimi euro potete contribuire alla salvezza della piccola battezzata con il nome Wendy dalla clinica stessa, abbiamo bisogno di tanta solidarietà”.

A cura di Michele Mininni