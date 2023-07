Invita senzatetto a casa sua e poi lo uccide: indagata una foggiana

BIELLA – È stato pestato a sangue su un letto e poi ustionato con un getto d’acqua bollente sotto la doccia. Così è morto Giovanni Santus, un senzatetto di 58 anni originario del cuneese, trovato morto lo scorso 8 luglio in un appartamento di Biella in via Buratti 2. Era svestito e ancora bagnato. Per il suo omicidio è stato fermato il 21enne A. B., che ora si trova in custodia cautelare in carcere.

L’accusa è quella di omicidio volontario premeditato.

Fonte: lastampa

Ci sono altri tre indagati: i due amici S. I. e L. A. di 50 e 41 anni, titolari dell’appartamento, e la sua fidanzata 19enne S. M..

Di professione barista, la ragazza si è trasferita insieme al compagno da Foggia a Biella per motivi di lavoro.

Per loro l’accusa è quella di concorso in omicidio volontario. Lo riporta llmessaggero.it