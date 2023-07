Manfredonia, rafforzato l’organico della Polizia con 5 nuovi agenti

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Palermo, via D’Amelio n.21, 19 luglio 1992, ore 16.58: un’autobomba uccide il giudice Paolo Borsellino e i cinque poliziotti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina.

Trentuno anni a l’Italia veniva sconvolta dalla strage di via D’Amelio, un attentato di stampo terroristico-mafioso.

Un sacrificio umano che ha colpito chi rappresentava le Istituzioni e con alto senso del dovere stava coraggiosamente combattendo per l’affermazione della legalità. In prima linea la Polizia di Stato con sei suoi agenti (uno di loro si salvò) che quotidianamente, unitamente alle altre Forze dell’Ordine, vede impegnati i suoi uomini per garantire anche la sicurezza di tutti noi cittadini.

A tal proposito, in questa giornata, sento di ringraziare sentitamente il Prefetto Valiante, il Questore Rossi ed il nuovo Commissario Licari per aver dato concreta risposta ad alcune richieste da me proposte. Da qualche settimana, infatti, il territorio di Manfredonia vede tangibilmente un maggiore presidio di Polizia grazie all’arrivo di cinque nuovi agenti presso il Commissariato che rafforza la sinergia avviata da tempo con l’Amministrazione comunale, nell’ambito di maggiori attenzioni della Squadra Stato a fianco delle Istituzioni locali e dei cittadini.