Manfredonia, via Don Minzoni: palazzina inagibile e un degrado surreale

MANFREDONIA (FOGGIA) – È da oltre un decennio che la “famosa” palazzina di via Don Minzoni a Manfredonia fa bella mostra di sé, con tanto di puntellatura, poiché dichiarata inagibile a causa del pericolo di crollo.

La gente del vicinato si chiede quando si procederà alla sua demolizione, vista la certificazione di pericolosità.

Nel frattempo e da tempo, nella parte posteriore della palazzina, per intenderci quella che insiste nella via Lucera, vi sono due giardini a piano terra, pertinenze della palazzina. Tali pertinenze, sono divenuti da tempo, una vera e propria discarica, realizzata, naturalmente, con il contributo, di gente incivile, che conferisce in quel giardino ogni genere di rifiuto.

Colpisce le narici un odore nauseabondo, percepito da tutto il vicinato.

Oltre al fetore, vi sono colonie di ratti che proliferano nel giardino e scorrazzano indisturbati nelle vie attigue.

Vero è che, trattasi di proprietà privata, ma vi sono evidenti problematiche di salute pubblica che potrebbe essere compromessa dall’accesso nelle abitazioni limitrofe di topi e ratti.

La gente chiede l’intervento immediato dell’ASL e del Comune di Manfredonia, quanto meno per diffidare la proprietà della palazzina a provvedere alla pulizia del giardino, adottando tutte quelle cautele per evitare che la gente continui, in modo incivile, a usare i giardini come discarica.

Si aspetta, a questo punto, l’intervento immediato degli enti competenti, al fine di ristabilire le condizioni di normalità ma soprattutto per evitare inconvenienti alla salute pubblica.

A cura di Antonio Castriotta