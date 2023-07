Mille anni Luce, il capolavoro di Terry Sampaolo diventa un video-clip

FOGGIA – E’ stato girato tra Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo (Chianca Masitto). il video-clip della cantante Terry Sampaolo, che presenta in anteprima alla nostra testate la sua ultima interpretazione, Mille anni Luce. Il 20 luglio 2023 sarà presentato ufficialmente sul suo canale YouTube.

Girare il video anche a Rignano Garganico è stato un modo per ringraziare il paese di cui era originario suo nonno per i tanti premi attribuitili in varie manifestazioni culturali e canore. Ha spiegato Terry alla nostra testata.

L’artista ed interprete di San Giovanni Rotondo torna a farsi apprezzare per la sua voce fuori dal comune.

Questa volta presenta il singolo Mille anni Luce. L’estate scorsa è stata insignita del Premio Jalarde nel più piccolo comune del Parco Nazionale del Gargano.

