“Omnia nostra”, revocati domiciliari a Coccia Alessandro e Luigi Bottalico

Foggia – “Omnia Nostra“: con recente provvedimento, revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’obbligo di presentazione, a Alessandro Coccia, nato a San Giovanni Rotondo il 09.11.1991, difeso dall’avvocato Schiavone, e a Luigi Bottalico, nato a Manfredonia il 25 settembre 1966, detto Pazziarill, difeso dagli avvocati Ursitti e Schiavone.

La revoca è stata applicata poiché è stato ritenuto che esigenze cautelari sono tali da poter essere soddisfatte anche con la misura alternativa indicata agli arresti domiciliari.

Misura degli arresti domiciliari, in sostituzione di quella più afflittiva della detenzione in carcere, invece per Sebastiano Gibilisco, nato il 03 agosto 1974 a Manfredonia, difeso dagli avvocati Raul Pellegrini e Giovanni Feltri del Foro di Foggia.

Il procedimento

Il procedimento penale “Omnia Nostra“ fa riferimento all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip di Bari, ed eseguita il 07 dicembre 2021 dai Carabinieri del R.O.S, col supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti e dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori “Puglia”.

Come noto, l’operazione “Omnia Nostra” ha portato complessivamente all’arresto di 32 persone, 26 in carcere e 6 agli arresti domiciliari, su complessivi 48 indagati, accusate a vario titolo per associazione mafiosa aggravata dalla disponibilità di armi, traffico di stupefacenti, tentato omicidio, porto abusivo e detenzione di armi, intestazione fittizia, autoriciclaggio, favoreggiamento personale, estorsioni, truffe aggravate, furto aggravato e ricettazione, aggravati dal metodo mafioso e compiuti al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa operante nel comprensorio garganico di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo (fraz. Macchia) e Vieste.

“Il controllo del territorio dal punto di vista economico e militare”

“Avente la finalità di controllare il territorio dal punto di vista economico e anche dal punto di vista militare, mediante un sistematico ricorso alla violenza e alla intimidazione“. “Il controllo del territorio dal punto di vista economico e militare“: questa infatti – secondo l’accusa – è stata una delle finalità di parte delle persone coinvolte nella citata operazione.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it

I nomi degli arrestati e degli indagati

Come riportato il 09 dicembre 2021 da Foggiatoday, inizialmente erano stati questi i nomi degli arrestati e degli indagati coinvolti nell’operazione, con la relativa misura:

IN CARCERE – Giuseppe Pio Impagnatiello classe 1988 residente a Manfredonia , Antonio La Selva classe 1982 residente a Manfredonia, Pietro La Torre classe 1982 residente a Manfredonia, Pasquale Lebiu classe 1981 residente a Manfredonia, Matteo Lombardi classe 1970 residente a Malnate ma domiciliato a Manfredonia, Michele Lombardi classe 1991 residente a Manfredonia, Francesco Notarangelo classe 1965 residente a Mattinata, Thomas Alexander Pacilli classe 1986 residente a Manfredonia, Andrea Quitadamo classe 1989 residente a Mattinata, Antonio Quitadamo classe 1975 residente a Mattinata, Marco Raduano classe 1983 residente a Vieste, Pietro Rignanese classe 1984 residente a Manfredonia, Mario Scarabino classe 1973 residente a Manfredonia, Giuseppe Sciarra classe 1976 residente a Manfredonia, Moreno Sciarra classe 1992 residente a Manfredonia, Francesco Scirpoli classe 1982 residente a Mattinata, Gaetano Vessio classe 1983 residente a Manfredonia, Antonio Zino classe 1979 residente a Manfredonia, Luciano Caracciolo classe 1969 residente a Manfredonia, Lorenzo Caterino classe 1982 residente a Manfredonia, Leonardo Ciuffreda classe 1977 residente a Monfalcone, Giuseppe Della Malva classe 1964 residente a Vieste, Leonardo D’Ercole classe 1972 residente a Monte Sant’Angelo frazione Macchia, Michele D’Ercole classe 1981 residente a Monte Sant’Angelo frazione Macchia, Sebastiano Gibilisco classe 1974 residente a Manfredonia, Hechmi Hdiouech classe 1984 nato a San Giovanni Rotondo.

AI DOMICILIARI – Michele Bottalico classe 1966 residente a Manfredonia, Alessandro Coccia classe 1991 residente a Manfredonia, Pietro Danilo Della Malva classe 1986 residente a Vieste, Emanuele Finaldi classe 1980 residente a Vieste, Umberto Mucciante classe 1982

GLI indagati – Michele Bisceglia classe 1974 residente a San Giovanni Rotondo, Pasquale Bitondi classe 1974 residente a Mattinata, Salvatore Borgia classe 1956 residente a Manfredonia, Vincenzo Adriano Carbone classe 1971 residente a Manfredonia, Salvatore Raffaele Fascione classe 1962 residente a Manfredonia, Salvatore Palumbo classe 1981 residente a Manfredonia, Vittorio Gentile classe 1961 residente a Manfredonia,, Raffaele Greco classe 1978 residente a Milano ma domiciliato a Seveso, Giuseppe Impagnatiello classe 1978 residente a Manfredonia, Catello Lista classe 1976 residente a Manfredonia, Bruno Renzulli classe 1958 residente a Manfredonia, Giovanni Surano classe 1984 residente a Vieste, Salvatore Talarico classe 1960 residente a Ligornetto.

