ROMA – Lo scorso weekend, una coppia di giovani che camminava mano nella mano all’uscita di una serata LGBT+ nella zona Eur di Roma, è stata vittima di una violenta aggressione. Secondo il Gay Center, “Mattia e Antonio” (nomi di fantasia) stavano attraversando la strada quando un’auto li ha bloccati. Uno dei ragazzi, spaventato, ha gridato, scatenando una reazione violenta. Quattro persone (tre uomini e una donna) sono scese dall’auto e li hanno picchiati, urlando insulti omofobi, mentre i passanti si limitavano a filmare la scena senza intervenire. Antonio è stato colpito con una cintura, calci e pugni, mentre la donna ha colpito entrambi alla testa. Solo dopo un po’ qualcuno è intervenuto per fermare gli aggressori.

Il Gay Center ha pubblicato il video dell’aggressione per chiedere a chiunque riconosca gli assalitori di segnalarli al numero 800 713 713 o alle forze dell’ordine. Dopo essere stati al pronto soccorso, le vittime hanno deciso di denunciare l’accaduto alla polizia e hanno contattato la Gay Help Line 800 713 713, un centro di supporto contro l’omofobia e la transfobia, per ricevere assistenza legale. Hanno raccontato di essersi sentiti intrappolati quando gli aggressori hanno visto che si tenevano per mano e hanno iniziato a gridare insulti omofobi.

Dichiarazione delle vittime

“Non possiamo più accettare di vivere in una società dove la violenza, come quella che abbiamo subito, è ancora una triste realtà. Io e il mio ragazzo ci teniamo a lanciare un messaggio contro ogni tipo di aggressione. Siamo stanchi di dover avere paura di passeggiare mano nella mano, di guardarci continuamente alle spalle, di vivere con l’ansia costante di essere vittime di atti insensati. Pur non essendo attivisti di professione, non possiamo rimanere in silenzio di fronte a tale brutalità. Oltre al dolore fisico del pestaggio, ci ha ferito profondamente l’indifferenza di chi ha assistito alla scena. Anziché intervenire per aiutarci, queste persone hanno preferito filmare l’accaduto e pubblicarlo sui social, beffandosi del nostro dolore. Rivedendo il video, siamo rimasti sconvolti dalla ferocia con cui siamo stati attaccati, senza che nessuno temesse le gravi conseguenze che un simile gesto poteva avere”, ha dichiarato una delle vittime.

Lo riporta Dire.it