Amantino Mancini: “A Foggia sembrava di stare sotto l’esercito"

Amantino Mancini era uno degli incubi dei difensori della Serie A della prima decade degli anni 2000. Finta di corpo e via, un doppio passo ed era quasi impossibile recuperarlo. Era una delle frecce nell’arco della Roma di Luciano Spalletti che più volte sfiorò lo Scudetto e anche lui ricordo con piacere quegli anni: “Ho vissuto momenti bellissimi”.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha provato a fare l’allenatore, con una brevissima parentesi anche a Foggia di cui ci ha raccontato i motivi dell’epilogo negativo, e oggi è dirigente dell’Aymorés di Ubá, che milita nel Mineirao 2, e si occupa della pianificazione sportiva insieme ad altri due ex calciatori come Wellington Paulo e Dénis. Non ha mai mollato definitivamente la palla, visto che prenderà parte al campionato nazionale brasiliano di footvolley: chi ha passione per questo gioco non riesce mai a staccarsi definitivamente.

A Fanpage.it Amantino Mancini ha parlato della sua nuova vita da dirigente con l’Aymorés di Ubá e ha riavvolto il nastro degli anni trascorsi a Roma, facendo dei brevi riferimenti anche sulle esperienze con Inter e Milan.

