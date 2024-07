BARI – “Senti, ma noi avevamo detto questo più o meno?” Così una microspia piazzata nell’ufficio di Lerario ha intercettato, il 14 ottobre 2021, quella che la Procura ritiene essere una conversazione di accordo corruttivo tra l’allora dirigente e l’imprenditore salentino Nuzzo, rappresentante della Pulisan. “Più o meno,” risponde Nuzzo, “le promesse si mantengono… Io vengo da una scuola, mio padre era di una… a lui bastava una stretta di mano.”

In questo caso specifico (forse a causa dell’emergenza COVID) la stretta di mano non c’è stata. Tuttavia, in un ulteriore incontro nell’ufficio di Lerario il 16 novembre 2021, documentato in video, Nuzzo avrebbe mostrato a Lerario un “post-it” e, ricevuto l’assenso con un cenno della testa, lo avrebbe strappato rimettendoselo in tasca.

Pulisan, l’azienda rappresentata dal padre di Nuzzo, si occupava delle pulizie in Regione dal 2016. Alla scadenza del contratto nel 2020, Lerario lo prorogò prima di bandire un nuovo appalto da 15 milioni per quattro anni più uno. Il dirigente, che dal maggio 2020 a inizio 2022 aveva fatto 26 affidamenti diretti alla Pulisan, predispose la proposta di aggiudicazione due mesi prima di finire in carcere.

La procedura è stata annullata dalla Regione in autotutela a marzo 2022, proprio perché emerse che Lerario l’aveva indetta e si era autonominato presidente della commissione. Pulisan ha fatto ricorso, ma il Tar ha confermato l’esclusione.

