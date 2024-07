Fabbrica abusiva di alcol nel foggiano: frode da 11,5 milioni

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, sotto la guida della Procura della Repubblica di Udine, hanno portato a termine una complessa operazione che ha svelato una grave frode legata all’importazione illegale di ingenti quantità di alcol etilico dall’Est Europa. Questo alcol veniva poi utilizzato in laboratori clandestini per produrre bevande alcoliche come whisky, grappe, limoncelli, gin, vodka, e altri liquori senza le necessarie autorizzazioni.

Tra il 2022 e il 2024, venti persone sono state coinvolte nell’introduzione di circa un milione di litri di alcol etilico in Italia, evadendo accise e IVA per un totale di 11,5 milioni di euro. Gli accusati devono rispondere di vari reati tra cui l’evasione delle accise, la circolazione irregolare di prodotti soggetti ad accisa, la falsificazione di marchi e sostanze alimentari, e la ricettazione.

Durante le indagini, i finanzieri del Gruppo di Treviso hanno sequestrato 85.000 litri di alcol etilico, due autoarticolati, e tre laboratori clandestini equipaggiati con imbottigliatrici, etichettatrici e tappatrici, tipici delle aziende legittime.

L’alcol veniva importato dalla Polonia, Slovenia e Serbia, spesso attraverso il valico di Tarvisio, travestito da prodotti come igienizzanti o disinfettanti per eludere i controlli doganali.

L’inchiesta è iniziata nel gennaio 2023, quando un controllo di routine al casello autostradale di Venezia Est ha rivelato la frode. Un autocarro trasportava 26.000 litri di liquido disinfettante, ma la classificazione del prodotto era un espediente per evitare la documentazione necessaria per l’alcol etilico. Un secondo fermo ad aprile 2023 ha confermato lo schema fraudolento.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Udine, ha coinvolto pedinamenti, videoriprese, analisi di tabulati telefonici, e la collaborazione con le autorità polacche. Sono stati scoperti tre laboratori clandestini a Foggia, Napoli e Caserta, dove il prodotto alcolico veniva ulteriormente trattato e imbottigliato con marchi contraffatti.

In totale, sono state identificate 12 società di copertura utilizzate per simulare l’importazione di igienizzanti, sottoposte a perquisizione. La collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane ha permesso di autenticare i falsi sigilli e analizzare i prodotti, rilevando pericolosi contaminanti come alcol isopropilico, glicole etilenico e metanolo.

Questa operazione ha interrotto una pericolosa frode che minacciava la salute pubblica e il mercato dei superalcolici, evidenziando l’importanza del controllo costante delle vie di comunicazione principali e secondarie per contrastare efficacemente i traffici illeciti.

