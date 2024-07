L’imprenditore Flavio Briatore, noto per il suo marchio “Twiga”, ha espresso forti critiche riguardo i prezzi delle spiagge in Puglia. Briatore, che in passato ha tentato di portare il suo brand prima a Otranto e poi a Fasano senza successo, ha parlato durante l’ultima puntata di Zona Bianca su Rete Quattro.

«Ho visto le immagini di quei bagni lì, 60 euro mi sembrano una follia», ha dichiarato Briatore, riferendosi ai costi elevati per ombrelloni e lettini nella zona tra Savelletri e Torre Canne. L’imprenditore ha paragonato questi prezzi a quelli di Montecarlo, definendoli esorbitanti. «Non siamo lontani dai prezzi di Montecarlo, qui i costi mi sembrano overpriced».

Briatore ha spiegato che, nonostante avesse considerato di investire in Puglia, ha poi cambiato idea per vari motivi. «Quando dicevo che la Puglia doveva creare dei brand internazionali, tutti mi rispondevano ‘oh ma cosa dici’», ha aggiunto. La Puglia, nota per il turismo di lusso, sembra riservata a chi può permettersi spese elevate, secondo Briatore.

Gli operatori dei beach club pugliesi giustificano gli aumenti dei prezzi con il miglioramento dei servizi offerti, sostenendo che «paghi come mangi». Tuttavia, Briatore non è d’accordo, ritenendo che i prezzi siano eccessivi. «La gente la puoi prendere in giro, ma mi sembra una roba non da 60, 70, 80 euro. Parliamo dei prezzi che abbiamo noi a Montecarlo, che stiamo investendo nell’extra lusso, ma con competenze importanti», ha detto.

In risposta alle critiche, Fabrizio Santorsola, presidente Fiba Confesercenti Puglia e imprenditore a Torre Canne, ha affermato che Briatore potrebbe avere un conto aperto con la Puglia a causa di investimenti falliti. Santorsola ha inoltre sottolineato che la Puglia è in grado di soddisfare le esigenze di tutti, compresi i turisti con aspettative elevate e nuove consapevolezze.

Nonostante le polemiche, i prezzi elevati in alcuni lidi pugliesi sembrano trovare giustificazione nei servizi offerti. Ad esempio, al lido “Le Cinque Vele” a Marina di Pescoluse, uno dei più costosi d’Italia, si possono spendere oltre mille euro per una singola giornata di mare durante l’alta stagione.

Lo riporta Bari.corriere.it