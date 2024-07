Foggia. Migliorare la mobilità urbana, incentivando l’utilizzo dei mezzi pubblici confortevoli e moderni. Questa la finalità del rinnovamento del parco mezzi di ATAF, con l’arrivo di 42 nuovi mezzi acquistati grazie a un finanziamento della Regione Puglia.

“Questi nuovi mezzi – spiega l’assessore alle Partecipate Davide Emanuele -, vanno a rinnovare completamente il parco mezzi dell’ATAF. Sono mezzi Euro 6 a metano, dotati di tutti i comfort, non solo l’aria condizionata, che con queste temperature ènecessaria, ma anche dispositivi per la sicurezza, il contapersone, la videosorveglianza interna, l’accesso per i disabili con la rampa estraibile, un sistema antincendio per il motore in caso di avarie, telecamere per agevolare il parcheggio assistito. Oltre ai 42 mezzi a metano, siamo stati recentemente ammessi a un bando per l’acquisto di 4 veicoli elettriciper integrare la mobilità elettrica nel trasporto pubblico locale entro la fine dell’anno. Un ulteriore finanziamento del PNRR permetterà l’acquisto di altri 8 autobus, permettendoci di poter contare su un parco mezzi completamente rinnovato e di ultima generazione entro i prossimi 12 mesi.

Per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, sono stati introdotti metodi di acquisto smart dei biglietti, tra cui l’uso dell’app di ATAF per l’acquisto e la validazione tramite QR code. Un accordo con Lottomatica e Money Go renderà possibile l’acquisto di biglietti presso le tabaccherie e presto anche online, segnando una nuova era per la mobilità a Foggia”.

Un rinnovamento del parco autobus reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Puglia. “Abbiamo acquistato questi 42 mezzi a metano – sottolinea il vicepresidente regionale Raffaele Piemontese -, utilizzando oltre 14 milioni di euro per Foggia. Inoltre, verranno acquistati altri 4 mezzi elettrici e 4 paline elettriche per un ulteriore importo di 3 milioni di euro, portando l’investimento totale a 17 milioni di euro per il comune capoluogo. Questo investimento mira a migliorare significativamente la mobilità urbana per i cittadini.Con l’implementazionedi queste novità, Foggia potrà vantare un parco autobus completamente rinnovato, eliminando i vetusti mezzi precedenti. Grazie a questo finanziamento della Regione Puglia, siamo in grado di offrire ai cittadini nuove linee circolari moderne e più efficienti”.

“Questo è un momento cruciale – aggiunge l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Debora Ciliento -, poiché si sta completando il rinnovo del parco mezzi dell’ATAF, un passo fondamentale verso una mobilità sempre più sostenibile e pulita. Con la consegna di questi nuovi veicoli, Foggia riceve un’importante risorsa per migliorare il benessere collettivo. Questi mezzi rappresentano non solo una risposta alle esigenze dei cittadini, ma anche un contributo verso una città più vivibile.Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, ci sono altre iniziative in cantiere. Oltre all’introduzione dei mezzi elettrici, sono previste nuove programmazioni e interventi fondamentali per continuare a migliorare il servizio e promuovere una mobilità sempre più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Grazie a queste innovazioni e all’impegno verso una mobilità sostenibile, Foggia si sta attrezzando per offrire ai suoi cittadini un sistema di trasporto pubblico all’avanguardia, contribuendo a rendere la città un luogo migliore in cui vivere”.

Per la sindaca Maria Aida Episcopo, “l’investimento nella mobilità sostenibile non è solo una risposta alle esigenze immediate dei cittadini, ma anche un impegno a lungo termine per migliorare la qualità della vita a Foggia. Grazie al sostegno della Regione Puglia, possiamo offrire un trasporto pubblico all’avanguardia, riducendo le emissioni e promuovendo un ambiente urbano più sano. Continueremo a lavorare con dedizione per rendere Foggia una città modello di mobilità sostenibile, impegnandoci a creare un ambiente urbano più vivibile e salutare per tutti”.