Il cartellone del Foggia Estate è finito al centro delle polemiche, scatenando critiche e delusioni tra artisti e associazioni che hanno visto le loro proposte respinte o modificate. Tra questi, Nick D’Apollo, che aveva presentato uno spettacolo con cinque musicisti e un service audio e luci per un totale di 2.200 euro. Dopo la detrazione dell’IVA al 22%, il Comune avrebbe dovuto erogare 1.716 euro, ma ha proposto di ridurre il contributo a 1.500 euro. Per D’Apollo, questa riduzione è “il sistema per farti fuori”.

Secondo una delibera dell’11 luglio, sono state 16 le rinunce tra le 66 proposte presentate. Di queste, solo 31 sono state incluse nel programma estivo, con una spesa complessiva di 58.000 euro. L’assessora alla Cultura del Comune di Foggia, Alice Amatore, ha spiegato che il contributo della Fondazione Monti Uniti ha permesso di ampliare il numero dei beneficiari, anche se il massimo contributo erogato per progetto è stato di 3.000 euro, contro i 5.000 previsti inizialmente.

La Filiera Culturale della Città di Foggia, insieme ad altre associazioni, ha redatto un documento critico nei confronti della gestione del Foggia Estate. Criticano la “fase di co-progettazione”, definita ambigua, e il fatto che il pagamento della SIAE e altri oneri restano a carico degli ammessi. Inoltre, denunciano l’esclusione di professionisti per ragioni non chiare e la rimodulazione dei costi dei progetti fino all’80%, rendendo difficoltosa l’organizzazione di eventi dignitosi con i fondi concessi.

La delibera del 15 luglio rivela che lo spettacolo ‘Che Sera’ in piazza Cavour con Alan Sorrenti è costato 48.000 euro, suscitando ulteriori polemiche sui social. La Filiera critica anche la mancanza di un’indicazione chiara nel bando riguardo alla rimodulazione dei fondi e la possibilità di inserire progetti con punteggi inferiori a 65 punti senza contributi.

Per quanto riguarda le attività accessorie e il biglietto d’ingresso, la Filiera sottolinea la necessità di una linea d’azione unica e trasparente da parte del Comune, per evitare confusioni e garantire la sostenibilità economica degli eventi. Infine, si chiedono se tutti gli eventi nel cartellone abbiano seguito lo stesso iter valutativo, dato che alcune rassegne erano già state calendarizzate e finanziate prima dell’avviso pubblico.

La Filiera Culturale ribadisce l’importanza di un lavoro di squadra per raggiungere obiettivi culturali condivisi, coinvolgendo operatori, cittadini e sindacati, e lamenta la mancanza di seguito concreto alle promesse fatte dall’attuale amministrazione durante la campagna elettorale.

