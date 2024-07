“I trabbocche” (i trabucchi). Storia della pesca con i trabucchi a Manfredonia)

Nel secolo scorso, agli inizi degli anni ’50, a Manfredonia furono installati tre “trabbócche” trabucchi. Il primo, fu allestito dietro la radice del Molo di Ponente, “addrote u mule, alla vanne a terra rosse” (*), su grossi blocchi di pietra, posti come frangiflutti a protezione del molo. Il secondo trabucco, era una piccola struttura per la pesca a palafitta sul mare, ma ahimè, come mi riferiva Vincenzo Fiananese detto “Vecinze Nanose”, pescatore-armatore di 101 anni, ebbe brevissima vita. Questo modesto trabucco, impiantato, sul retro del Molo di Ponente, era collocato in zona denominata “a bblocche”, nei pressi della “Cala Loreto”, dove tra l’altro, avveniva lo scarico a mare delle deiezioni e urine domestiche (*).

Il terzo trabucco, invece, sempre negli anni ’50, eretto in loco, fu allestito sulla scogliera in zona denominata “Punta di Porto Farina” detta in vernacolo “a Secche” o “Pundasecche” sul Lungomare di Siponto. Il primo trabucco, il più grande e molto più utilizzato nel tempo e redditizio, fu realizzato da un certo Francesco “Ciccillo” Aliota, originario di Vieste. Questi, fece costruire il suo trabucco (che aveva le stesse caratteristiche di quelli funzionanti lungo la costa Garganica di Vieste e di Peschici), sul retro del molo di Ponente, in zona deposito della bauxite. Aliota, detto “Ceccille u Vestesene”, dopo un breve periodo di tempo, lasciò la gestione del suo trabucco, a suo cognato Paolo Berardinetti. Quest’ultimo, insieme a suo fratello Matteo, condussero, l’antica macchina da pesca, per un altro breve periodo. In seguito, Il trabucco di proprietà di Aliota, fu acquistato da Gaetano Pastore detto “Travagliune” socio e lavoratore portuale della compagnia “Felice Muscatiello”, che era una persona molto rispettata in loco.

Pastore, gesti la caratteristica struttura a palafitta sul mare, insieme ai suoi figli Michele, Vincenzo, Mario, Giuseppe, Filippo e Ciro (lavoratori portuali), fino ai primi anni ’70, allorquando il trabucco fu “sfascete” demolito. Tra i motivi che portarono al disfacimento del grande trabucco, sul retro del Molo di Ponente, prima di tutto, perché era diminuita l’abbondante a cattura di pesci che vivevano e si pescavano sottocosta e poi perché in quel sito, era entrato in funzione lo scarico a mare di liquami delle rete fognaria cittadina.

La rete del trabucco, aveva le maglie superiori più larghe, mentre la parte finale “u sacche” calata in mare, era a maglie strettissime “a rota ciche”. Tant’è, che con la stessa, si prendevano persino i neonati di sardine “i cecenille”, che un tempo si pescavano sottocosta in grandissima quantità. Mi riferivano i fratelli Michele (oggi novantenne) e Filippo, figli di Gaetano Pastore, che con la rete del loro trabucco catturavano altresì, sardine, alici, allievi, cefali, “scummarille” (piccoli sgombri), “agóglie (aguglie). Mi raccontava, ancora Michele, figlio maggiore di Pastore, che si pescavano persino “i rennenèlle” (rondinelle di mare) e “i mínele” (le menole). In alcune occasioni, anche pesci di grossa taglia come le spigole. La pesca con la rete del trabucco si praticava per lo più nelle prime ore dell’alba e al tramonto. Mentre nel periodo della stagione delle seppie che si teneva (e che ha luogo tuttora, come da tradizione nel Golfo) nei mesi di marzo, aprile e maggio, veniva utilizzato un fanale a gas “u fanéle a gasse” , che illuminava la zona di pesca per attirare le seppie nella rete. Insieme alle seppie, a volte, si catturavano anche “i pulepascene”, polpi di fondo di sabbia. Mi diceva Filippo Pastore, uno dei figli di Gaetano Pastore, che una mattina pescarono un piccolo delfino “u talefone”. Suo fratello Pietro, che era un abile nuotatore, si tuffò immediatamente in mare e dopo a aver scucito la parte finale del sacco, liberò il delfino intrappolato nella rete del trabucco. Mi riferiva, infine, sempre Michele Pastore, che spesso il pescato, lo andava vendendo per il paese. L’altro trabucco grande, invece, sempre negli anni ’50, fu fatto impiantare, da Matteo Castriotta detto “zucchelècchie” sulla scogliera sul Lungomare di Siponto, in zona denominata Punta di Porto Farina detta in vernacolo “a Secche” o “Pundasecche”, dove il mare un tempo era più profondo.

Va ricordato, che Castriotta, prima della seconda guerra mondiale, era proprietario di due trabaccoli, utilizzati per il trasporto di merci varie (frutta, pomodori, legname). Castriotta, persona piena di iniziative, agli inizi degli ’50, comprò il suo trabucco a Vieste e lo fece installare sulla scogliera del Lungomare per Siponto, da due esperti costruttori di trabucchi della cittadina garganica. Le notizie, riguardanti questa antica macchina a palafitta per la pesca sul mare, allestita sul Lungomare di Siponto, mi sono state fornite da alcuni anziani pescatori e dai fratelli Michele, Angelo e Ciro Troiano detti “i Sciandògne”. Michele, oggi ottantenne, armatore e pescatore in pensione, mi riferiva che sin da piccola età aveva lavorato al trabucco di suo zio Castriotta.

Mi diceva Troiano, che suo zio, sempre per il buon funzionamento del trabucco, aveva fatto costruire di fronte allo stesso, dopo “a strede bianghe” (la vecchia strada in terra battuta per Siponto che costeggiava il mare) una sorta di deposito “a barracchelle” dove custodiva tutte le attrezzature utilizzate per la pesca con il trabucco. Sempre Troiano, mi ricordava, che suo zio, lo andava a svegliare ogni mattina all’alba, perché doveva recarsi a sorvegliare non solo “u trabbocche” ma anche gli attrezzi da pesca conservati nel piccolo deposito. Sempre a detta di Michele, in quella zona di mare con la rete del trabucco, si pescavano alici, sardine, cefali, allievi e persino “i cecenille” (neonate di sardine e di acciughe), che in quegli anni. proliferavano in gran quantità nel Golfo di Manfredonia, e si spingevano fin sottocosta. Sempre a proposito del trabucco, impiantato sulla scogliera sul lungomare di Siponto, mi rammentava Angelo Troiano detto “Sciandògne”, fratello di Michele Troiano e nipote di Matteo Castriotta detto “zucchèlecchie”, che in alcuni occasioni, in quel sito di mare si pescavano, oltre al pesce azzurro, anche cefali e grossi esemplari di curve (pesci appartenenti alla famiglia delle ombrine) e spigole di grossa taglia di passaggio sottocosta.

Concludeva il suo racconto Angelo Troiano, dicendo che venivano catturati nella rete del trabucco anche grossi capitoni di mare, denominati in loco “i gnacche”. Sempre con riferimento, al trabucco allestito sulla scogliera, sul lungomare di Siponto, di proprietà di Matteo Castriotta , mi raccontava l’intraprendente armatore e pescatore in pensione Ciro Troiano, altro nipote del proprietario del trabucco, che la struttura a palafitta in legno sul mare, fu utilizzata per la pesca sottocosta, fino al 1955-1956. Successivamente il trabucco, fu gestito da un certo Antonio Di Candia, conosciuto in loco con il soprannome di “Ndeniòcce Palatélla”, ma anche con l’altro nomignolo di “Requiste”. Questi, continuò l’attività di pesca con il trabucco ormai fatiscente fino al 1960-1961, allorquando la struttura a palafitta sul mare, in seguito al deperimento dovuto “ai maletimbe” (alle forti mareggiate), venne demolita. Va ricordato, che Castriotta “Zucchelecchie”, era aiutato durante la pesca con il trabucco, anche dal nipote Michele Troiano.

Quest’ultimo, mi diceva ancora, che il pesce catturato con la rete del trabucco (solitamente sardelle, piccoli sgombri, alici e cefali), lo andava a vendere in paese, portando il telaio poggiato sulla testa. Va detto infine, che sempre negli anni ’50, Matteo Castriotta, acquistò un motopeschereccio per la pesca d’alto mare. Mentre i suoi nipoti: Michele, Angelo e Ciro Troiano, bravi pescatori, dalla metà degli anni ’60, iniziarono la loro attività di pesca in qualità di armatori (agli inizi con due piccoli motopescherecci e successivamente dal 1970 con due grandi motopescherecci per la pesca d’alto mare, fatti costruire presso il cantiere navale di “Teodòre” Teodoro Fortunato di Manfredonia .

(*) Dagli anni ’40, la bauxite “a terra rosse”, estratta nella miniera di San Giovanni Rotondo, veniva caricata su camion e trasportata nel porto di Manfredonia. La stessa, depositata sul molo di Ponente, veniva successivamente, imbarcata “sope i vapure” nelle stive di piroscafi e trasportata a Marghera per la produzione di alluminio

(*) Fino agli anni ’50, lo scarico a mare delle deiezioni e urine domestiche, erano raccolte per vie cittadine con “u carrabbòtte” (carro-botte) detto anche “carre de l’acqua sporche”, da un operaio che al suono di una trombetta e al grido: “acqua sporche !”, invitava le donne a mettere fuori l’uscio di casa il cantaro. Queste acque impure domestiche, venivano “sduachete” sversate in mare in zona “Scalette” (scogliera prima della sorgente Acqua di Cristo), oppure nella caletta denominata “Cala Loreto”. Va ricordato, altresì, che un tempo, in quella piccola insenatura (prima della costruzione del Villaggio dei Pescatori che ebbe luogo alla fine degli anni ‘50), c’era una porcilaia (un allevamento di maiali), gestita da un certo Giuseppe Bottalico detto “Pecùzze”.

Ex pescatori, armatori e portuali di Manfredonia intervistati per il presente articolo: Vincenzo Fiananese detto “Vecinze Nanose” (101 anni); Salvatore Fiananese detto “Turille u uarlettene”; Michele Ciro Di Candia (ultranovantenne, figlio di “Ndeniocce Palatelle”); Michele (90 anni) e Filippo Pastore figli di Gaetano Pastore detto “Travagliune”; i fratelli Michele, Angelo e Ciro Troiano, conosciuti nella marineria locale con il soprannome de: “i Sciandògne”.

I meravigliosi trabucchi “i trabbócche” siti lungo la costa garganica

I trabucchi installati lungo costa garganica, tuttora in attività, sono delle antiche e straordinarie macchine da pesca. Costruiti con grossi tronchi di pino d’Aleppo, sono ubicati in gran numero, lungo la incantevole costa tra Vieste e Peschici. Sono provvisti di una piattaforma che è protesa verso il mare, dalla quale si diramano due lunghi bracci detti antenne, sui quali scorrono una rete e cavi di corda utilizzati per alzare e abbassare la rete da pesca a maglie strette, mediante un argano primitivo. La rete calata sul fondo del mare, viene issata al passaggio dei pesci. Da alcuni anni, questi arcaici e caratteristici strumenti da pesca, sono tutelati come patrimonio del Parco Nazionale del Gargano.

