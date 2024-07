Manfredonia, 19 luglio 2024. Come anticipato, la Città di Manfredonia, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la convocazione degli eletti al Consiglio Comunale, come stabilito dall’articolo 40 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267. L’avviso, emanato dal Sindaco Dott. Domenico La Marca, segnala che la prima riunione del nuovo Consiglio si terrà il 29 luglio 2024 alle ore 17:00 presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico.

Tra gli accapo: Esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità, Giuramento del Sindaco, Elezione del Presidente del Consiglio Comunale, Elezione dei Vice Presidenti del Consiglio Comunale, ma anche comunicazioni del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco, Presa d’atto della nomina e formalizzazione dei Capigruppo Consiliari, Nomina della Commissione Elettorale, Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari.

Quali ad oggi i nominativi relativi agli 8 “ruoli di governo”? Vale a dire, ai 7 assessori e al presidente del consiglio comunale?

Per “Molo 21”, che ha proposto la candidatura al tempo dell’attuale sindaco Domenico La Marca, un assessorato è previsto per Giovanni Mansueto (Affari Generali e Personale), mentre per Michele Iacoviello dovrebbe esserci la presidenza del Consiglio comunale.

Per il PD: a Rita Valentino spetterebbe l’assessorato al Welfare (in modo tale da avere il terzo assessore ed evitare una presenza non controllabile in consiglio comunale), a Cecilia Simone l’assessorato alle Risorse Finanziarie e Programmazione; a Matteo Gentile possibile assessorato con delega alle attività produttive.

Per Progetto popolare: sport, eventi, per Francesco Schiavone; un assessorato anche per Sara Delle Rose.

Resta l’attesa per CON: D’Ambrosio, un terzo indicato da D’Ambrosio o la Valente per un assessorato.

Attesa per le comunicazioni ufficiali del sindaco.