“Noi dipendenti siamo sempre in bilico tra i nostri compiti e le esigenze superiori, spesso sforzandoci di mantenere la speranza di portare a termine i nostri incarichi senza troppe interferenze. Il settore dei servizi sociali è particolare e complesso. Negli anni si è illuminato grazie a dedizione e impegno. Ad oggi non c’è chiarezza futura per parte del personale. Ciò che li mantiene è il Piano Sociale di Zona, un documento programmatico triennale che vede i Comuni, insieme all’Azienda Sanitaria Locale, impegnati a migliorare le politiche socio-sanitarie per la comunità. Questo piano è nato con l’intento di rispettare la legge di riforma dei Servizi Sociali (Legge 328/2000) e creare una rete tra vari attori sociali.

Lo Stato assegna risorse per le assunzioni, ma solo a tempo determinato. Dopo 36 mesi, queste proroghe diventano contratti a tempo indeterminato, pesando sul bilancio comunale. Il problema è che il dirigente del settore voleva prorogare queste assunzioni senza disporre delle risorse necessarie (capitolo spesa 5381 risorse 2024 € 0,00) e utilizzando residui destinati a famiglie povere per un totale di € 264.831,85 (codice 1.04.02.05.999).

Nonostante il parere tecnico favorevole espresso il 14 marzo 2024 dal Dirigente del Personale e quello di regolarità contabile (con l’assenza del Dirigente Contabile), mancava un’attestazione di conformità dall’azione amministrativa del Segretario Generale. Di conseguenza, il Collegio dei Revisori ha espresso parere non favorevole. Questa situazione mette in evidenza come le manovre politiche interne possano compromettere seriamente la gestione comunale e il benessere della comunità. La speranza è che ci sia un cambiamento verso una maggiore trasparenza e responsabilità nelle decisioni”.

A cura di un “dipendente comunale apolitico”. (documentazione in allegato)