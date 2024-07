Il vice-sindaco di San Marco in Lamis Nicola Potenza interviene a distanza di un paio d’ore dalla fine dell’ultimo consiglio comunale, dove le opposizioni hanno presentato una mozione di sfiducia nei suoi confronti. A farsi portavoce dell’istanza, tra gli altri, l’ex-assessore Sacha De Giovanni, che ha parlato di inopportunità politica, etica e morale.

Ma di cosa parlano Potenza e De Giovanni? Dell’avviso pubblico e dell’incarico ottenuto dal primo (che è ingegnere) presso la Provincia di Foggia. Seguirà i progetti PNRR di Palazzo Dogana.

“Francamente tutto mi sarei aspettato, ma vedere quattro consiglieri di minoranza che chiedono le mie dimissioni, solamente perché svolgo il mio lavoro, mi ha veramente sorpreso – ha spiegato Potenza – penso che la politica dovrebbe essere fatta a favore dei cittadini e non contro qualcuno. Tutti dovremmo essere orgogliosi di chi mette a disposizione la propria professionalità e le proprie competenze al servizio della collettività. Ma capisco che per opportunità politica tutto è ammesso. Per alcuni. Io sono diverso! Amo la mia Città. Qui sono nato e qui sono cresciuto. E sono orgoglioso di viverci con la mia famiglia e di far crescere mio figlio. Episodi del genere non fanno altro che darmi ancora più forza ed energia per continuare a lavorare per il bene della nostra San Marco”.

La mozione è stata comunque respinta dalla maggioranza unitariamente. A votare a favore solo le opposizioni.

fonte: sanmarconews.it.