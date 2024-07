Torino, incidente in A4: furgone contromano colpisce quattro auto

Un gravissimo incidente è avvenuto questa notte intorno all’1:30 sull’autostrada A4, tra la barriera della Ghisolfa e Rho/Arluno in direzione Torino. Un furgone che viaggiava contromano ha impattato contro un taxi e altre quattro vetture. Il bilancio è di un ferito gravissimo, trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, e di un altro ferito condotto in codice giallo all’ospedale di Legnano. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto con due ambulanze e due automediche.

Il conducente del furgone, fuggito dopo lo schianto, è stato trovato in stato confusionale nei campi adiacenti l’autostrada A4. Non è riuscito a rispondere alle domande dei vigili del fuoco, come se non ricordasse l’evento appena accaduto.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso tutta la notte per le operazioni di ripristino e i rilievi della polizia. Si sono formate code per oltre due chilometri e la situazione è tornata alla normalità con le prime luci dell’alba.

